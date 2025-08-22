Topo

Os de Meryl Streep fazem sucesso: como cuidar dos seus cabelos brancos?

Meryl Streep em "O Diabo Veste Prada" - Reprodução
Meryl Streep em 'O Diabo Veste Prada' Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para VivaBem

22/08/2025 17h17

Quase duas décadas após "O Diabo Veste Prada", a atriz Meryl Streep, 76, retorna às telas na pele da implacável Miranda Priestly. E seus cabelos brancos em tom cintilante voltaram a chamar a atenção.

Cuidar de cabelos brancos pode não ser tão simples. Quem decide assumir os fios grisalhos precisa lidar com um desafio: o amarelado indesejado. Mas alguns truques ajudam.

  • Para driblar o efeito amarelado, produtos "silver" com pigmento violeta ajudam a preservar o tom prateado e a devolver luminosidade;
  • Máscaras tonalizantes também são aliadas, já que realçam o brilho sem sobrecarregar os fios;
  • Tratamentos à base de colágeno ou ricos em lipídios e ácidos graxos essenciais formam uma película protetora que prolonga a hidratação e deixam o cabelo mais macio e maleável;
  • Outros cuidados simples também fazem diferença: usar água morna no banho para não ressecar a fibra capilar, proteger os fios do sol com chapéus ou leave-ins com filtro solar e manter uma alimentação equilibrada, já que nutrientes vindos da dieta são essenciais para a saúde capilar;
  • Por fim, dermatologistas lembram que cada cabelo tem necessidades próprias: lisos e oleosos podem pedir lavagens mais frequentes, enquanto os fios cacheados e secos costumam se beneficiar de intervalos maiores. O importante é entender a necessidade do couro cabeludo -- e, se houver dúvidas, buscar a orientação de um especialista.

*Com informações de reportagens publicadas em 31/07/2024 e 14/06/2022

