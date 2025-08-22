Topo

Cidade japonesa quer limitar uso de smartphones a duas horas diárias

22/08/2025 02h45

Uma cidade japonesa pedirá aos usuários de smartphones que limitem o tempo dedicado aos aparelhos a duas horas diárias fora do ambiente de trabalho ou escola, através de uma norma que, no entanto, não prevê sanções. 

A proposta da cidade de Toyoake, no centro do Japão, tem como objetivo "prevenir o uso excessivo de dispositivos que causem problemas de saúde física e mental (...) incluindo problemas de sono", disse nesta sexta-feira(22) o prefeito Masafumi Koki. 

O rascunho do texto solicita aos estudantes do ensino fundamental que evitem o uso dos celulares após às 21h e aconselha os do ensino médio e adultos a não utilizá-los após as 22h. 

A proposta provocou uma reação negativa nas redes sociais, onde muitos qualificaram a medida como pouco realista. "Entendo sua intenção, mas o limite de duas horas é impossível", escreveu um usuário na rede social X. Para outros, o tempo dedicado aos smartphones é uma decisão de cada família. 

As reações adversas à proposta obrigaram o prefeito a esclarecer que o limite de duas horas não é obrigatório e que o texto "reconhece que os smartphones são úteis e indispensáveis na vida diária". 

A norma será submetida à votação na próxima semana e, se aprovada, entrará em vigor em outubro.

nf/aph/sco/jnd/eb/rnr/msr/es/jc

© Agence France-Presse

