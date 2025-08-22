Topo

Notícias

China reforça apoio fiscal e amplia estímulos a consumo, esporte, meio ambiente e pesca

São Paulo

22/08/2025 10h45

O governo da China destacou nesta sexta-feira, 22, os avanços de políticas de renovação de equipamentos e estímulo ao consumo, além de novas diretrizes para a indústria esportiva, preservação ambiental e segurança na pesca marítima. Segundo o texto, será necessário "fortalecer o apoio fiscal e financeiro e criar novos cenários de consumo e investimento" para liberar o potencial da demanda interna.

Em comunicado, após reunião do Conselho de Estado presidida pelo premiê Li Qiang, Pequim afirmou que a política de "grande atualização de equipamentos e de substituição de bens de consumo antigos por novos" já trouxe resultados para estabilizar investimentos, expandir o consumo e beneficiar a população.

O governo chinês também ressaltou que desenvolver a indústria e o consumo esportivo é parte essencial da estratégia de expansão da demanda doméstica. O comunicado prevê ampliar a oferta de produtos, diversificar eventos, modernizar equipamentos e estimular a demanda de consumo esportivo, com medidas para expandir os cenários de consumo e fortalecer a participação do mercado.

Pequim ainda aprovou o plano geral do projeto Sanbei, considerado uma estratégia nacional de grande importância, que diz respeito à segurança ecológica e ao desenvolvimento sustentável da nação. A meta é consolidar a proteção ambiental no norte do país, conciliando ganhos ecológicos, econômicos e sociais.

Na área pesqueira, o governo prometeu apoiar a modernização de embarcações antigas, reforçar a gestão de portos, elevar a capacitação dos pescadores e aplicar inteligência artificial (IA) para ampliar a segurança da frota. O comunicado informa que outros temas também foram discutidos, sem mencionar quais.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

Vendedores de vinho nos EUA no limbo apesar de acordo tarifário com UE

Vídeo de idoso com tornozeleira não tem ligação confirmada aos atos de 8/1

Fome em Gaza 'é um escândalo moral' e 'totalmente evitável', diz governo britânico

As mulheres têm razão: falta homem no Brasil, revela PNAD Contínua do IBGE

Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro

Após fugir de Maduro e então de Trump, venezuelanos buscam refúgio na Espanha

Por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil? Em quais Estados isso é mais comum?

Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos