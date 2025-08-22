Topo

Chicago e Nova York serão as próximas cidades na mira da ofensiva contra o crime, diz Trump

22/08/2025 14h34

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (22) que Chicago e Nova York serão as próximas grandes cidades do país a serem alvos de uma ofensiva federal contra o crime. 

"Faremos com que nossas cidades sejam extremamente seguras", declarou Trump a jornalistas na Casa Branca. "Acredito que Chicago será a seguinte e depois ajudaremos Nova York", acrescentou. 

