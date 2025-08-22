Topo

Notícias

Chelsea goleia West Ham por 5 a 1 em clássico londrino

22/08/2025 18h25

O Chelsea demonstrou seu poderio ofensivo ao golear o West Ham por 5 a 1 nesta sexta-feira (22), no clássico londrino que abriu a 2ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória tranquiliza os torcedores dos 'Blues', depois do decepcionante empate sem gols com o Crystal Palace na semana passada, em Stamford Bridge.

Mas a noite não começou bem para o Chelsea, que perdeu Cole Palmer por uma lesão no aquecimento e saiu atrás no placar logo aos seis minutos, quando o brasileiro Lucas Paquetá marcou para o West Ham.

A virada, no entanto, não demorou a acontecer. Outro brasileiro, João Pedro, empatou aos 15 para o campeão mundial, que foi para o intervalo vencendo por 3 a 1, graças aos gols de Pedro Neto (23') e Enzo Fernández (34').

No segundo tempo, Moisés Caicedo (54') e Trevor Chabolah (58') selaram a goleada.

Além da vitória, o Chelsea também comemorou o retorno do zagueiro Wesley Fofana, depois de cinco meses afastado devido a uma lesão na coxa.

Por outro lado, o West Ham começa a temporada de forma preocupante. O time foi derrotado na estreia por 3 a 0 pelo Sunderland, que acabou de subir da segunda divisão.

Os 'Hammers' foram mal defensivamente em seus dois jogos, o que levantou dúvidas sobre a necessidade de trazer reforços para o setor ainda nesta janela de transferências.

jta/dar/dr/gfe/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Sinner luta para entrar em forma antes de defender título do US Open

Perspectivas de reunião Putin-Zelensky pela paz na Ucrânia se dissipam

Lula: 'Quando oferecemos o Brasil para sediar a COP30, sabíamos que teria de ser na Amazônia'

Moraes diz que Judiciário covarde não é independente e que juiz precisa saber lidar com pressão

Para Temer, Lula 'tem prestígio', mas cenário de 2026 ainda é incerto

CNPq autoriza que bolsistas tenham outras fontes de renda; veja regras

PSG vence Angers no retorno ao Parque dos Príncipes

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Brasil, Colômbia e Bolívia unem forças pela Amazônia de olho na COP30

Moraes: Constituição de 88 garante que Brasil seja uma das maiores democracias do mundo

Para formar estoque de arroz, Conab compra 109,2 mil ton em leilões