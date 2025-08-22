'Rende e é prático': testamos o Liphoney Gloss, queridinho da vez no TikTok

Sempre amei passar gloss. Muito popular na minha adolescência, na minha fase adulta ele continua presente, agora funcionando para complemento da minha maquiagem ou só como uma forma para hidratar os lábios no meio do dia.

Por conta disso, decidi testar o queridinho das blogueirinhas do TikTok, o Gloss Liphoney by Franciny Ehlke. Desde que comecei os testes posso dizer que amei o resultado, e agora o produto não sai mais do meu lado. Além de cheiroso, o produto rende bastante e é super prático. Com um chaveiro preso a ele, posso levá-lo para qualquer lugar.

O que eu gostei

Cheiro. Para quem gosta do cheirinho de mel, assim como eu, vai amar o cheiro que fica na boca depois da aplicação deste gloss. Bem potente, senti ele fica presente por mais de uma hora.

Rendimento. Com a quantidade que vem apenas ao retirar o pincel do gloss, já consegui passar nos lábios por inteiros.

Acabamento. Seja usando ele sozinho ou por cima de um batom, o gloss proporciona um ótimo acabamento. Os lábios ainda ficam com um volume um pouco maior e com bastante viço.

Hidratação. Senti que o produto deu uma boa hidratada nos lábios. Mesmo quando o gloss já havia saído, a hidratação se manteve.

Praticidade. Eu adorei o fato de o gloss vir junto com um chaveiro, deixando assim o produto superprático de carregar. Dá para levar na bolsa (deixar pendurado por dentro, o que facilita na hora de achar) ou até pendurar no passador de cinto.

Prático de ser carregado, o gloss pode ser pendurado na bolsa ou até no passador do cinto Imagem: Rebecca Vettore / Colaboração para UOL

Pontos de atenção

Preço. Na comparação com outros produtos, esse gloss realmente acaba saindo mais caro. Mas acredito que a qualidade e a durabilidade compensem o valor.

Gruda no cabelo. Assim como acontece com outros tipos de gloss, este aqui também tem um problema clássico: se bater um vento no cabelo, ele vai grudar na boca graças à consistência mais espessa.

O que mudou para mim

Depois que comecei a usar este produto, nunca mais fiquei sem hidratar meus lábios. Prático, consigo levá-lo para todos os lugares.

Após o uso (direita), senti meus lábios mais hidratados e com mais viço Imagem: Rebecca Vettore / Colaboração para UOL

Além disso, com esse gloss, me arrumar fora de casa ficou muito mais fácil. Com um ótimo acabamento, ele deixa os lábios mais hidratados e bonitos com uma apenas uma aplicação.

Para quem eu indico

Eu indico esse gloss para quem gosta de se arrumar usando pouca maquiagem ou para quem busca praticidade para manter os lábios hidratados. Por ter um cheiro bem potente de mel, também indico a compra para quem gosta do cheiro, afinal, como eu disse, o aroma fica presente por mais de uma hora.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.