Topo

Notícias

Chance de Fed cortar juro em setembro dispara e volta a superar 90%, após discurso de Powell

São Paulo

22/08/2025 12h04

A probabilidade de retomada do ciclo de cortes de juros nos EUA em setembro disparou e voltou a superar a marca de 90%, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, enfatizar riscos ao mercado de trabalho durante discurso em Jackson Hole. Os ajustes na precificação refletem análise da plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Há pouco, a ferramenta mostrava 91,5% de chance de a autoridade monetária reduzir a taxa básica em 25 pontos-base no mês que vem, comparado com pouco mais de 70% antes do pronunciamento. Como consequência, o risco de o Fed optar por manter a referência na faixa entre 4,25% e 4,50% caía para 8,5%.

Para o fim do ano, a expectativa majoritária (50,7%) era por uma redução acumulada de 50 pontos-base, com queda na possibilidade de um ajuste mais tímido, de 25 pontos-base, agora com 13,5%. Também crescia a chance de haver uma baixa total de 75 pontos-base, que agora soma 35%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Após anos no mercado, 'casa mais triste do mundo' finalmente é vendida

Estudante de Direito é presa em SP por operar 'golpe dentro de golpe'

Bom juiz deve gerar segurança e ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo, diz André Mendonça

Trump compara Putin e Zelensky à azeite e vinagre: 'Não se dão bem'

Brasileira é deportada de Portugal e separada dos filhos: 'Emocional destruído'

EUA anunciam revisão de 55 milhões de vistos para checar violações

FS recebe sinal verde da ANP para avaliar estocagem de CO2 em MT

Netanyahu chama de 'mentira descarada' relatório da ONU sobre fome em Gaza

Valdemar diz que PL vai acatar qualquer nome escolhido por Bolsonaro à Presidência

Netanyahu diz que monitor de fome ignora recentes medidas humanitárias de Israel em Gaza

Saiba quem mais doou dinheiro a Jair Bolsonaro, segundo relatório da PF