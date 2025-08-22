Canadá suspende tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA cobertos por acordo

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, confirmou nesta sexta-feira, 22, a suspensão das tarifas retaliatórias sobre produtos dos Estados Unidos cobertos pelo acordo comercial em vigor entre os países da América do Norte, conhecido pelos acrônimos USMCA e CUSMA. A revogação será efetivada em 1º de setembro.

Em coletiva de imprensa, Carney explicou que a decisão reflete o renovado compromisso dos norte-americanos com o acordo, depois que Washington reiterou a isenção para bens em conformidade com o tratado. Como resultado, a tarifa efetiva dos EUA ao Canadá é de 5,6%, de acordo com ele.

"Essa é a menor alíquota entre todos os parceiros comerciais dos EUA", afirmou o premiê. "E mais de 80% do comércio Canadá-EUA está agora livre de tarifas. Sejamos absolutamente claros: o Canadá atualmente tem o melhor acordo comercial com os EUA", acrescentou.

Um dia após conversar por telefone com o presidente norte-americano, Donald Trump, Carney destacou que os dois países concordaram em intensificar as discussões para lidar com os "desafios". Em particular, as tarifas sobre alumínio, aço e produtos automotivos seguirão em vigor, informou o premiê.