Topo

Notícias

Canadá elimina tarifas sobre produtos dos EUA em conformidade com o T-MEC

22/08/2025 14h19

O Canadá eliminará todas as tarifas sobre produtos americanos que estejam em conformidade com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), anunciou o primeiro-ministro Mark Carney nesta sexta-feira (22).

Esta medida responde às isenções concedidas no início do mês por Washington aos produtos canadenses.

A partir de 1º de setembro, o governo canadense "eliminará as tarifas alfandegárias sobre os produtos americanos", em virtude do tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, o que igualará os impostos de Ottawa às tarifas americanas vigentes, disse Carney em coletiva de imprensa.

O anúncio de Carney ocorre um dia após uma ligação com o presidente americano, Donald Trump, e em um momento em que Canadá e Estados Unidos intensificam as negociações para um acordo comercial mais amplo.

bs/els/spi/ad/mar/dd/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Irã se reunirá com países europeus na próxima semana para abordar programa nuclear

Países ricos usam combate ao crime como pretexto para violar soberania, diz Lula

Canadá elimina tarifas sobre produtos dos EUA em conformidade com o T-MEC

Gleisi defende que petistas, incluindo ela e Haddad, sejam candidatos em 2026

FBI faz buscas na casa de John Bolton, ex-conselheiro de Trump, hoje opositor

Veto à caneta emagrecedora no SUS restringe acesso à elite, diz associação

Qual a importância do 'cinturão fortificado' do Donbass?

'Briga de bar', diz técnico do Olympique sobre discussão entre Rabiot e Rowe

Gravação feita há 30 anos e IA devolvem voz a britânica com doença neurodegenerativa

Tropas russas são acusadas de tortura sexual contra civis nas regiões ocupadas da Ucrânia

Membros de cartéis mexicanos estão atuando na frente de batalha da Ucrânia?