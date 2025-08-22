Entenda a fraude que levou donos da Camisaria Colombo à prisão

Os donos da Camisaria Colombo tiveram a prisão decretada após a suspeita de envolvimento em um esquema que causou prejuízo estimado de R$ 21 milhões. As investigações apontam que os envolvidos encontraram uma "vulnerabilidade" no sistema financeiro para realizar transações sem que o dinheiro deixasse a conta de origem.

O que aconteceu

Esquema explorou "vulnerabilidade" do sistema de transferências. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, os suspeitos se aproveitaram de uma falha ao enviar recursos que não deixavam a conta bancária. "Eles descobriram que, se fizessem repetidas transações em um curto espaço de tempo, os valores chegavam ao destino, mas não eram debitados na origem. Foi essa brecha que eles exploraram", afirma o delegado Paulo Barbosa, chefe da DCCiber (Divisão de Crimes Cibernéticos).

Polícia Civil cumpriu mandados de busca contra fraude milionária. A Operação Fractal mirou os donos da Camisaria Colombo, Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, e dois representantes da gestora de ativos BS Capital, Mauricio Miwa e Bruno de Souza, que teriam auxiliado na realização das movimentações irregulares. Outras seis empresas além da BS receberam as transferências financeiras e foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Recursos em poder da BS Capital eram usados em transferências. Barbosa explica que a instituição financeira detinha recursos da varejista para pagamentos recorrentes a franqueados, funcionários e fornecedores. Com a irregularidade, a Camisaria Colombo alcançou o "milagre da multiplicação", segundo Barbosa.

Fraudadores teriam desviado R$ 21 milhões do sistema financeiro. O valor apontado considera que os investigados teriam transformado R$ 5 milhões em R$ 26 milhões em um período de 20 dias em outubro do ano passado. A Polícia Civil afirma que outras "dezenas de empresas também foram beneficiadas" por essa brecha e serão monitoradas para identificar o "caminho do dinheiro" e sofrer eventuais punições.Prejuízo das operações fraudulentas recai sobre as instituições financeiras. Segundo o advogado criminalista Juliano Callegari Melchior, ter mantido o dinheiro na conta associada à Colombo torna esses recursos irregulares. "A ilicitude, se de fato houve, estaria nos valores replicados 'artificialmente', já que as transferências não eram efetivamente debitadas", avalia ele.

Hipótese de ocultação de patrimônio também não é descartada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo destaca que o esquema atuava ainda como objetivo de "ocultar patrimônio em meio a um processo de recuperação judicial". A prática resultaria em prejuízo aos credores devido à redução artificial da massa falida da empresa. "Vamos progredir para ver se houve alguma fraude contra os credores", disse Barbosa.

Donos da Camisaria Colombo tinham conhecimento da fraude. Richard de Moraes, delegado-assistente da DCCiber, afirma que Paulo Jabur Maluf estava à frente das operações, mas aponta que seu irmão Alvaro também estava ciente.

Repetição da fraude é caracterizada como um "crime continuado". Segundo Melchiori, essa característica pode aumentar a pena dos envolvidos. "Quando o agente pratica vários delitos da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e execução, a pena pode ser aumentada de 1/6 a 2/3, justamente pelo uso reiterado da mesma prática ilícita", diz ele.

Investigação da fraude foi originada após denúncia do PagSeguro. Os investigados teriam realizado o procedimento ilegal em mais de 2.500 operações entre 1º e 21 de outubro de 2024. A polícia ainda vai apurar se os investigados foram informados sobre a vulnerabilidade no sistema ou perceberam a falha acidentalmente.

Os investigados tomaram conhecimento da fragilidade e se aproveitaram dela para desviar esses recursos.

Paulo Barbosa, delegado divisionário da DCCibre

Procurado, o PagSeguro disse não comentar a respeito de processos judiciais. O UOL também entrou em contato com a Camisaria Colombo e com a BS Capital, mas não teve resposta até o fechamento desta reportagem.