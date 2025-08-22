Topo

BRB estabelece ativo de partida do Banco Master em R$24 bi

22/08/2025 09h36

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco de Brasília (BRB) informou nesta sexta-feira que o ativo de partida do Banco Master na operação para união dos bancos foi estabelecido em cerca de R$24 bilhões, o que deve resultar em um conglomerado prudencial com cerca de R$100 bilhões em ativos.

O comunicado foi feito em fato relevante do BRB que traz atualizações sobre o andamento da operação para aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master.

O BRB afirmou que espera ter um lucro de R$1,5 bilhão em cinco anos com a compra do Banco Master, o que vai permitir a entrega de resultado superior a R$2,7 bilhões em 2029. A cifra foi previamente divulgada pela imprensa na quinta-feira, citando relatório enviado pelo BRB aos deputados em reunião realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

"Com base nas projeções efetuadas, estima-se lucro líquido de R$1,254 bilhão este ano; R$1,251 bilhão em 2026; R$2,375 bilhões em 2027; R$2,639 bilhões em 2028; e R$2,704 bilhões em 2029", acrescentou, destacando que o plano não deve ser interpretado como "guidance" por parte do BRB.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, edição Michael Susin)

