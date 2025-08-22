BRB diz que projeções sobre compra do Banco Master são sigilosas e não configuram guidance

(Reuters) - O Banco de Brasília disse na noite de quinta-feira que a notícia que indicava que o banco espera ter um lucro de R$1,5 bilhão em cinco anos com a compra do Banco Master possivelmente foi baseada em informações de "caráter sigiloso" e que "não configuram guidance".

De acordo com comunicado ao mercado referente à notícia publicada pelo jornal Valor Econômico na quinta-feira, a instituição bancária disse que os dados "possivelmente foram extraídos de reunião reservada, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 19 de agosto de 2025".

De acordo com a reportagem, citando relatório enviado pelo BRB aos deputados, a aquisição permitiria a entrega de resultado superior a R$2,7 bilhões em 2029.

O BRB adiantou ainda que as projeções financeiras então apresentadas "têm caráter meramente estimativo" e "podem não se concretizar, total ou parcialmente, em razão de fatores externos, conjunturais ou de mercado".

(Por Tiago Brandão em Gdansk, edição Michael Susin)