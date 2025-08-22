Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O primeiro leilão do governo exclusivo para contratação de energia de pequenas e médias hidrelétricas terminou com a negociação de 815 megawatts (MW) de potência em usinas, o que deverá viabilizar cerca de R$5,5 bilhões em investimentos, segundo dados do certame desta sexta-feira disponibilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Os contratos do leilão tiveram um preço médio de R$392,84 por megawatt-hora (MWh), um deságio de 3,16% ante o preço inicial estabelecido.

Na ponta compradora, a principal distribuidora a adquirir energia no certame foi a Amazonas Energia, que deverá ter seu controle assumido pela Âmbar, do grupo J&F. Também compraram energia no leilão distribuidoras da Neoenergia (Celpe, Coelba e Cosern), Enel (Eletropaulo e Coelce), Energisa (Paraíba e Tocantins) e Light.

O leilão foi aberto à disputa de usinas de pequeno a médio porte, as chamadas centrais geradoras (CGHs), pequenas centrais (PCHs) e hidrelétricas (UHEs) até 50 MW de capacidade instalada.

Foram vencedores 65 projetos da fonte hídrica, principalmente nos submercados do Sul e Sudeste/Centro-Oeste, além de dois no Nordeste. Esses empreendimentos, contratados por 20 anos, deverão iniciar o suprimento de energia em janeiro de

2030.

O certame exclusivo para as usinas de pequeno e médio porte segue uma política pública do governo de incentivar mais projetos da fonte hidrelétrica no país.

Nesta semana, antes da realização do leilão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia comemorado publicamente o que chamou de "retomada" da indústria hidrelétrica no país, projetando R$10 bilhões em investimentos.

A licitação havia sido originalmente pensada para cumprir com um dispositivo da lei de privatização da Eletrobras, que estabelecia uma reserva de mercado para as PCHs em leilões para compra de energia pelas distribuidoras.

Mas outra medida provisória editada pelo governo neste ano mudou os termos dessa contratação, estabelecendo outro benefício para a fonte, com contratação obrigatória de 3 gigawatts (GW) em certames.

(Por Letícia Fucuchima)