Topo

Notícias

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

22/08/2025 11h39

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O primeiro leilão do governo exclusivo para contratação de energia de pequenas e médias hidrelétricas terminou com a negociação de 815 megawatts (MW) de potência em usinas, o que deverá viabilizar cerca de R$5,5 bilhões em investimentos, segundo dados do certame desta sexta-feira disponibilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Os contratos do leilão tiveram um preço médio de R$392,84 por megawatt-hora (MWh), um deságio de 3,16% ante o preço inicial estabelecido.

Na ponta compradora, a principal distribuidora a adquirir energia no certame foi a Amazonas Energia, que deverá ter seu controle assumido pela Âmbar, do grupo J&F. Também compraram energia no leilão distribuidoras da Neoenergia (Celpe, Coelba e Cosern), Enel (Eletropaulo e Coelce), Energisa (Paraíba e Tocantins) e Light.

O leilão foi aberto à disputa de usinas de pequeno a médio porte, as chamadas centrais geradoras (CGHs), pequenas centrais (PCHs) e hidrelétricas (UHEs) até 50 MW de capacidade instalada.

Foram vencedores 65 projetos da fonte hídrica, principalmente nos submercados do Sul e Sudeste/Centro-Oeste, além de dois no Nordeste. Esses empreendimentos, contratados por 20 anos, deverão iniciar o suprimento de energia em janeiro de

2030.

O certame exclusivo para as usinas de pequeno e médio porte segue uma política pública do governo de incentivar mais projetos da fonte hidrelétrica no país.

Nesta semana, antes da realização do leilão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia comemorado publicamente o que chamou de "retomada" da indústria hidrelétrica no país, projetando R$10 bilhões em investimentos.

A licitação havia sido originalmente pensada para cumprir com um dispositivo da lei de privatização da Eletrobras, que estabelecia uma reserva de mercado para as PCHs em leilões para compra de energia pelas distribuidoras.

Mas outra medida provisória editada pelo governo neste ano mudou os termos dessa contratação, estabelecendo outro benefício para a fonte, com contratação obrigatória de 3 gigawatts (GW) em certames.

(Por Letícia Fucuchima)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Netanyahu diz que monitor de fome ignora recentes medidas humanitárias de Israel em Gaza

Saiba quem mais doou dinheiro a Jair Bolsonaro, segundo relatório da PF

Brasil é homenageado no Festival Internacional de Teatro de Rua de Aurillac, na França

Um ano após união em eleição, esquerda francesa tenta evitar fraturas

Rural Clima: plantio antecipado da soja pode elevar potencial do milho 2ª safra

Irã e potências europeias concordam em retomar negociações nucleares na próxima semana

Trump diz que reunir Putin e Zelensky é como misturar 'óleo e vinagre'

MP-SP pede prisão para dono da Ultrafarma por não pagar fiança de R$ 25 milhões

Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Governo federal prevê conclusão de obras da COP30 às vésperas do evento

Não cabe ao Poder Judiciário inovação legislativa, diz ministro do STF André Mendonça