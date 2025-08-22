Topo

Notícias

Boric anuncia libertação de 104 torcedores detidos na Argentina

22/08/2025 08h44

O presidente Gabriel Boric anunciou nesta sexta-feira (22) a libertação de 104 torcedores chilenos que foram detidos na Argentina após os confrontos na partida entre a Universidad de Chile e Independiente.

Boric enviou a Buenos Aires o seu ministro do Interior para supervisionar o estado dos torcedores feridos e detidos no jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que foi cancelado aos três minutos do segundo tempo, após os incidentes violentos.

"O ministro Álvaro Elizalde me informa que o Ministério Público acaba de decretar a liberdade dos 104 torcedores da Universidad de Chile que estavam detidos em delegacias na Argentina", afirmou o presidente em sua conta na rede social X.

"Vamos continuar trabalhando para erradicar a violência nos estádios e, ao mesmo tempo, defender os direitos de nossos compatriotas", acrescentou.

Dezenove chilenos foram hospitalizados, três deles gravemente feridos, segundo o governo. Um dos feridos, com traumatismo craniano, se jogou da arquibancada ao ser encurralado por torcedores argentinos.

O ministro Elizalde deve visitar o hospital Fiorito, em Buenos Aires, nesta sexta-feira.

Os incidentes aconteceram no início do segundo tempo, quando os times empatavam em 1 a 1. O árbitro suspendeu a partida e a Conmebol anunciou seu cancelamento depois. No jogo de ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0.

pa/mel/fp/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Filho vê o pai naquele estado e se desespera', diz Valdemar sobre Eduardo

Agentes do FBI fazem buscas na casa do ex-assessor de Trump John Bolton, diz fonte

ACM Neto 41% e Jerônimo tem 34% na disputa pelo governo da Bahia, aponta Genial/Quaest

Chefe da Otan pede 'garantias de segurança sólidas' para Ucrânia em visita a Kiev

Na Costa do Marfim, o dodgeball joga a favor da coesão social

Lácteos: Fonterra vende negócios globais de consumo para Lactalis por US$ 2,24 bi

Zelenskiy diz que Rússia faz "tudo" para impedir seu encontro com Putin

FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

FBI faz operação de busca na casa de ex-conselheiro de Trump John Bolton, hoje opositor

Agentes acusam ONGs de "encobrir" guerra de Israel em Gaza

ONU declara fome catastrófica em Gaza; Israel prepara ofensiva total