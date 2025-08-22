Bolsas de NY fecham com forte rali e Dow toca recorde após Powell reforçar aposta em alívio

As bolsas de Nova York dispararam, com ganhos superiores a 1%, nesta sexta-feira, 22, após comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, serem interpretados como uma mudança em direção à redução da taxa básica de juros nos EUA. O Dow Jones saltou mais de 800 pontos e tocou recorde. A hipótese de alívio monetário nos EUA em setembro saltou nesta sexta.

O índice Dow Jones subiu 1,89%, aos 45.631,74 pontos. O S&P 500 ganhou 1,52%, aos 6.466,91 pontos e o Nasdaq avançou 1,88%, encerrando em 21.496,53 pontos. Na semana, o Dow subiu 1,5%; o S&P 500 ganho 0,3% e o Nasdaq caiu 0,6%.

O presidente do Fed afirmou que "os riscos de queda para o emprego estão aumentando" e que "um cenário-base razoável é que os efeitos das tarifas sobre a inflação serão relativamente curtos". Bancos como o Santander, Deutsche Bank e Barclays revisaram os seus cenários para uma redução nas taxas nos EUA em setembro, e não apenas em dezembro, como previam anteriormente.

O economista-chefe para os EUA no JP Morgan, Michael Feroli, disse que os comentários reforçaram sua aposta em alívio de 0,25 ponto porcentual em setembro, com mais três cortes similares nos encontros subsequentes.

Na Bolsa, o subíndice S&P 500 do setor de consumo discricionário saltou 3,18%. O subíndice de energia avançou 1,99% e o do setor financeiro ganhou 1,6%.

Entre as ações individuais, a Amazon.com ganhou 3,1%. Os bancos dispararam, com o Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley fechando com altas superiores a 2%. As aéreas também saltaram, como a American Airlines (7,8%) e Delta Airlines (6,7%).

Outro destaque da sessão foi a Intel, que avançou 5,5% após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a empresa teria concordado em fechar um acordo com os EUA, enquanto o republicano confirmou o desejo de assumir uma participação de 10% na gigante de chips. Posteriormente, um funcionário da Casa Branca disse que haverá "discussões contínuas" com a Intel, acrescentando que nada foi decidido ainda, segundo a CNBC. Trump se encontrará com CEO da empresa nesta sexta-feira, segundo a emissora.

As ações da Nvidia, principal fabricante de chips de IA, subiram 1,72%. Diversas reportagens afirmaram que a empresa havia solicitado a alguns de seus fornecedores que interrompessem a produção de seus processadores H20, fabricados para o mercado chinês.

*Com informações da Dow Jones Newswires