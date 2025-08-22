Topo

Notícias

Bolsas da Europa sobem levemente após abertura negativa, à espera de discurso de Powell

São Paulo

22/08/2025 07h22

As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta sexta-feira, 22, revertendo perdas da abertura, enquanto investidores aguardam discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, em busca de sinais da direção da política monetária americana.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,22%, a 560,23 pontos.

Powell discursa nas próximas horas durante o Simpósio de Jackson Hole, evento anual promovido pelo Fed que reúne a nata dos banqueiros centrais e economistas na região montanhosa de Wyoming. Na quinta, 21, dirigentes do Fed demonstraram pouco entusiasmo em relação à hipótese de um corte de juros na próxima reunião do BC americano, em setembro.

No entanto, as chances de que o Fed volte a reduzir juros no próximo mês continuam relativamente altas, em torno de 74%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. Os juros básicos dos EUA estão inalterados desde dezembro último.

No noticiário macroeconômico, revisão mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,3% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores. A estimativa inicial havia sido de recuo menor, de 0,1%. Para o ING, a possibilidade de recuperação da economia alemã segue distante.

Às 6h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,04%, a de Paris avançava 0,21% e a de Frankfurt ganhava 0,09%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,47%, 0,61% e 0,07%.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Genial/Quaest: Paes tem 35%; Bacellar, 9%; e Washington Reis, 5% na corrida pelo governo do Rio

Ataque ucraniano suspende fluxo de petróleo russo para Hungria e Eslováquia

Tarcísio tem 43%; Alckmin, 21%; e Erika, 8% na disputa pelo governo de SP, diz Genial/Quaest

ONU reconhece estado de fome em Gaza e acusa Israel de bloquear ajuda humanitária

Juíza ordena desmantelamento da 'Alcatraz dos Jacarés' em 60 dias

Pressão financeira poderá mudar postura de Israel em Gaza?

Genial/Quaest: Aprovação de Tarcísio oscila para 60%; desaprovação é de 29%

Genial/Quaest: Aprovação de Castro vai a 43%; desaprovação é de 41%

Genial/Quaest: Aprovação de Caiado é de 88%; desaprovação é de 9%

Genial/Quaest: Aprovação de Jerônimo na BA é de 59%; desaprovação vai a 33%

Genial/Quaest: Aprovação de Ratinho Jr. vai a 84%; desaprovação é de 12%