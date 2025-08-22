Topo

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, à espera de discurso de Powell

22/08/2025 05h22

Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, enquanto investidores aguardam discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, que pode trazer sinais da trajetória dos juros básicos americanos.

O índice japonês Nikkei teve ganho marginal de 0,05% em Tóquio, a 42.633,29 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,86% em Seul, a 3.168,73 pontos, e o Hang Seng avançou 0,93% em Hong Kong, a 25.339,14 pontos.

Na China continental, o pregão foi de altas mais expressivas, de 1,45% do Xangai Composto, a 3.825,76 pontos, e de 1,49% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.393,21 pontos, em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia e de terras raras.

Na contramão, o Taiex caiu 0,82% em Taiwan, a 23.764,47 pontos.

Powell discursa hoje durante o Simpósio de Jackson Hole, evento anual promovido pelo Fed que reúne a nata dos banqueiros centrais e economistas na região montanhosa de Wyoming. A expectativa é que ele possivelmente sinalize o próximo passo do BC americano nos juros.

As chances de que o Fed volte a cortar juros na reunião de política monetária de setembro são de cerca de 74%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. Os juros básicos dos EUA estão inalterados desde dezembro do ano passado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, depois de encerrar o pregão anterior em nível recorde. O S&P/ASX 200 recuou 0,57% em Sydney, a 8.967,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

