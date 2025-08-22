Bia Miranda também pode responder por acidente com Porsche?

A influencer Bia Miranda, que estava no Porsche conduzido por Gato Preto, só pode ser responsabilizada pelo acidente se tiver incentivado o motorista a cometer a infração.

Entenda as regras para o passageiro

A responsabilidade penal só ocorre se houver incentivo à conduta criminosa. A responsabilização de Bia Miranda depende da comprovação de que ela incentivou ou colaborou com a direção perigosa de Gato Preto. O artigo 286 do Código Penal prevê punição para quem incita a prática de crime, como acelerar, praticar manobras arriscadas ou desrespeitar leis de trânsito.

A presença dela no carro não configura crime por si só. O fato de Bia estar no banco do passageiro não gera, automaticamente, responsabilidade penal. Só haveria acusação se houvesse prova concreta de incentivo direto à conduta ilícita.

Gato Preto foi filmado bebendo antes do acidente; Bia não é acusada. Ela, que afirmou nas redes sociais ter sofrido ferimentos e estar em recuperação, não foi formalmente acusada até agora.

A embriaguez do condutor agrava a situação, mas não implica culpa do passageiro. "O estado de embriaguez do motorista reforça a gravidade da conduta, mas, por si só, não gera responsabilidade automática ao passageiro", afirmou o advogado criminalista Felipe Guerra Camargo Mendes ao UOL.

Se ficar demonstrado que ela incentivou, apoiou ou de alguma forma contribuiu para que o motorista dirigisse embriagado, aí sim haverá possibilidade de responsabilização.

Felipe Guerra Camargo Mendes

O Código de Trânsito também prevê punição por incentivo direto. O artigo 34 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê que o passageiro que contribui para a infração pode responder solidariamente. "Se houver prova inequívoca de incentivo à conduta ilegal, isso pode gerar consequências na esfera jurídica", afirmou o advogado Márcio Caffalcchio.

A colaboração consciente com a infração pode gerar sanções criminais e administrativas. Segundo Caffalcchio, caso fique demonstrado que o passageiro sabia do risco e contribuiu para a infração, a conduta pode ser enquadrada como incitação ao crime e infração solidária de trânsito.

Já houve decisões com punição de passageiros. Ambos os advogados citam decisões em que passageiros foram responsabilizados por incentivar manobras arriscadas ou contribuir de forma concreta para acidentes. "A análise depende do caso concreto e da existência de provas", diz Mendes.

Bia Miranda pode responder se tiver incentivado conduta ilícita Imagem: Reprodução e Oslaim Brito/Thenews2/Folhapress

E o dono do carro?

O proprietário ou coproprietário de um carro pode responder por danos, mesmo sem dirigir. Se o passageiro for dono do veículo, pode responder civilmente pelos prejuízos. "A responsabilidade decorre da guarda e do dever de cuidado sobre o veículo", explicou Mendes. No caso do Porsche envolvido no acidente, Bia Miranda afirmou que era Gato Preto quem estava quitando o veículo —portanto, ele seria o dono e o motorista.

Dono do carro pode ter de indenizar, mesmo ausente no momento do acidente. Caffalcchio acrescenta que a obrigação de indenizar recai sobre o motorista e o proprietário do veículo, mesmo que este último não esteja presente no momento do acidente.

Como foi o acidente

O Porsche 911 passou no sinal vermelho e bateu em um HB20 na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O acidente ocorreu na manhã do dia 20. O carro também atingiu um semáforo. Imagens de câmera de segurança mostram o momento da infração. O veículo de luxo —um conversível avaliado em R$ 1,5 milhão— ficou destruído.

O passageiro do HB20 teve a mandíbula fraturada e foi socorrido. A polícia foi chamada para realizar o teste do bafômetro, mas o motorista do Porsche não foi encontrado no local.

Gato Preto foi preso por omissão de socorro horas após o acidente. Ele foi detido em casa, na zona norte, e levado algemado ao 14º DP, em Pinheiros. Segundo o SBT, ele fugiu sem prestar assistência. Bia diz que foi embora do local do acidente porque uma multidão estava se formando ao redor dos carros. "Eu não sabia se era para ficar lá, entrar no carro e ir embora, então eu só fui junto." Gato Preto não resistiu à prisão, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a polícia. Após ser conduzido à delegacia, o influenciador foi liberado e aguarda os resultados dos exames periciais.

Bia Miranda e Gato Preto estiveram em festa com bebidas antes do acidente. Vídeos publicados durante a madrugada mostram ambos na festa. Após o acidente, Bia afirmou: "Eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu."

Quem são Bia Miranda e Gato Preto

Bia Miranda tem 20 anos e ficou famosa ao participar do reality show A Fazenda. Ela é neta da ex-modelo Gretchen e tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica vídeos sobre rotina, beleza e entretenimento.

Conhecido como Gato Preto, Samuel Sant'anna tem 31 anos e ostenta vida de luxo na internet, com vídeos de carros importados, joias e dinheiro em espécie. Ele tem cerca de 200 mil seguidores no Instagram e costuma publicar conteúdos de ostentação e humor.