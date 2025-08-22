Topo

Notícias

Betis vence Alavés e dorme na liderança do Campeonato Espanhol

22/08/2025 19h31

Com um gol do argentino Giovani Lo Celso, o Betis venceu o Alavés por 1 a 0 nesta sexta-feira (22), no jogo que abriu a 2ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com 4 pontos, o time alviverde assume provisoriamente a liderança, enquanto espera os demais resultados do fim de semana.

O jogo marcou a estreia do Betis no Estádio de La Cartuja, que será sua casa nesta e na próxima temporada, pelo menos, até o término da reforma de seu estádio próprio, o Benito Villamarín.

"A melhor maneira de começar neste estádio era vencendo. Dá para sentir o apoio da torcida aqui", declarou Lo Celso após a partida.

O Alavés, por sua vez, permanece com 3 pontos na tabela, depois de ter vencido o Levante na estreia (2 a 1).

A segunda rodada do Espanhol continua no sábado com três jogos.

O Barcelona, atual campeão, vai em busca de sua segunda vitória, fora de casa, contra o Levante, enquanto o Atlético de Madrid, derrotado pelo Espanyol no primeiro jogo, tentará reagir contra o Elche.

O Real Madrid entra em campo no domingo, quando visitará o Oviedo, que acabou de subir da segunda divisão.

dr/gfe/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Após entrar no TikTok, Trump diz que pode estender prazo de venda, se necessário

Bolsonaro diz ao STF que pedido de asilo não era tentativa de fuga

Colômbia anuncia ofensiva militar para conter onda de violência

Lotofácil: Prêmio estimado é de R$ 5 milhões; confira dezenas sorteadas

Bolsonaro nega ao STF plano de fuga para Argentina, critica PF e quer revogar prisão domiciliar

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 1 milhão; veja números

Brasil registra alta de casos de covid-19, diz levantamento

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 4,7 milhões; veja números sorteados

COP30: menos de 1/4 das delegações confirmou hospedagem

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 11 milhões; confira dezenas sorteadas

Professora que amarrou aluno autista em banheiro é denunciada por tortura