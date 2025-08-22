Topo

Notícias

Bayern de Munique atropela Leipzig na 1ª rodada do Campeonato Alemão

22/08/2025 17h49

Atual campeão, o Bayern de Munique iniciou a campanha no Campeonato Alemão em grande estilo, com uma goleada por 6 a 0 sobre o RB Leipzig nesta sexta-feira (22), na Allianz Arena.

O francês Michael Olise marcou duas vezes no primeiro tempo (27' e 42'), que também teve o primeiro gol do atacante colombiano Luis Díaz na Bundesliga (32').

Com tudo decidido, o inglês Harry Kane marcou um 'hat-trick' na segunda etapa (54', 64' e 78)', em apenas 14 minutos.

Kane e Díaz já haviam dado a Supercopa da Alemanha ao Bayern no último fim de semana, marcando os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart.

Com a goleada sobre o Leipzig, o Gigante da Baviera se coloca como primeiro líder do campeonato, à espera dos demais resultados da rodada.

O Bayer Leverkusen, comandado pelo holandês Erik Ten Hag, estreia recebendo o Hoffenhein no sábado, mesmo dia em que o Borussia Dortmund visita o St Pauli.

tba/dr/raa/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Brasil, Colômbia e Bolívia unem forças pela Amazônia de olho na COP30

Moraes: Constituição de 88 garante que Brasil seja uma das maiores democracias do mundo

Para formar estoque de arroz, Conab compra 109,2 mil ton em leilões

'O juiz que não resiste à pressão que mude de profissão', afirma Moraes

Petróleo fecha estável

Cúmplice de Epstein diz nunca ter visto Trump em 'situação inadequada'

Nicolás Maduro não foi assassinado por militar venezuelano

Países ricos usam combate ao crime para violar soberania, diz Lula

No Brasil, o Judiciário é independente e corajoso, afirma Alexandre de Moraes

É falso que GloboNews noticiou que influenciadores apagaram fotos no STF