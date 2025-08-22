Auxílio Gás de agosto: calendário de pagamentos está em andamento; veja

O pagamento do Auxílio Gás foi retomado pelo governo federal em 18 de agosto. O benefício é liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares, e nesta rodada os depósitos ocorrerão até 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

Voltado para cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, o programa busca reduzir o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento de lares de baixa renda.

O valor pago equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, de acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício foi de R$ 108 por família.

Para ter direito, a renda mensal por pessoa do núcleo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Famílias já contempladas pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais também podem receber.

Os repasses são realizados em contas bancárias físicas ou digitais. Caso o beneficiário não tenha conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma poupança social digital. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação.