Atrasado, tenso e armado: o que disse empresário sobre morte de gari em MG

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, contou detalhes de toda a dinâmica do crime em depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

Renê disse saiu de casa às 8h05 armado com a pistola da esposa. O crime aconteceu na manhã da segunda-feira (11). Renê seguia para trabalho em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Empresário disse que foi a primeira vez que pegou a arma. Ele afirmou que a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, sua mulher, não sabia que ele havia pegado a pistola calibre .380.

Intenção era usar o armamamento para segurança pessoal. Renê disse que ia "para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" da sede da empresa onde trabalhava há 15 dias. Também alegou que "estava receoso " de andar desarmado por ser natural de outro estado, o Rio de Janeiro.

"O declarante [Renê] diz que levou a arma com intuito de proteção, pois estava muito tenso". O registro consta na da transcrição do depoimento do preso à Polícia Civil de Minas Gerais.

Empresário disse ainda que esqueceu de tomar remédio de uso controladoe que "estava muito ansioso" por causa do novo trabalho. "[Ele] não se recorda do nome do remédio, mas esclarece que é indicado para quem sofre de transtorno bipolar a fim de equilibrar a cabeça [estabilização] conforme se expressa", diz o registro policial.

Atraso e mudança de rota

Durante o trajeto Renê percebeu que iria se atrasar. Mandou uma mensagem ao chefe e em vez de fazer o caminho habitual, seguiu uma outra rota sugerida por aplicativo.

Caminho alternativo o levou a um bairro desconhecido. Ali, entrou em uma rua sem saída.

Ele deu ré, tirou a arma da mochila e colcou embaixo da perna, no banco do carro. Ao virar em outra rua, se deparou com o caminhão do lixo, parado, enquanto os garis faziam a coleta.

Renê afirma que o caminhão atrapalhava o trânsito, mas a motorista disse que ele poderia passar. Ele falou que seu carro era largo. Em seguida, a condutora viu a arma que ele estava carregando e gritou para os garis que ele estava armado.

Ele diz que, após o alerta da condutora, um dos garis que foi na direção dele, e gritou: "Ameaçar mulher é fácil, quero ver fazer isso com um homem". Nesse momento, Renê afirma que desceu do carro com a arma em punho. Segundo ele, "sem apontar para ninguém, [com a pistola] direcionada ao solo". O mesmo gari falou: "Com arma é fácil".

Empresário relatou que após a fala do gari, levantou a pistola. Renê disse que não a apontou para o homem, e falou: "Quer resolver na mão, bicho?". O empresário afirmou à polícia que, nesse instante, a arma disparou acidentalmente e acertou Laudemir.

Ainda segundo Renê, Laudemir não participou da discussão verbal travada entre ele e o outro gari.

Empresário disse que não percebeu morte de Laudemir

Renê disse que não percepeu que havia atingido Laudemir. Ele afirmou que, após o disparo os garis correram, e ele foi embora. "Caso tivesse visto, teria prestado a devida assistência", disse à polícia.

Ele alegou que saiu do local pois "não suspeitou ter acertado alguém". O empresário disse que imaginava que responderia "no máximo" porte ilegal de arma de fogo.

Minutos após atirar em Laudemir e sair do local, ele recebeu uma ligação da esposa. A mulher questionou se ele já havia chegado na empresa, e ele respondeu que não. Renê afirmou que "não quis preocupar" a companheira.

Ao chegar na empresa, "trabalhou normalmente". Voltou para casa por volta das 13h07. Guardou a arma, porque não queria que Ana Paula "soubesse que ele havia pegado" a pistola dela.

Questionado pela própria defesa se sentia arrependimento, Renê disse que sim. Ele afirmou que "jogou fora a vida da vítima", a dele e atrapalhou "a vida da esposa, do filho [de um outro relacionamento] e da família da vítima".

Renê também admitiu ter consciência de que a arma usada no crime era para fins particulares de sua esposa. Ele afirmou que Ana Paula o "proibia de se aproximar de suas armas", e que "sabia diferenciar a arma institucional [dela como delegada] da arma particular, pois a institucional ficava dentro de uma caixa escrito 'glock', e a particular não; além do fato de que a institucional possuía o nome da Polícia Civil de MG".

Renê segue preso preventivamente. Ele deve responder por homicídio duplamente qualificado.

Corregedoria da Polícia Civil apurar se houve omissão ou prevaricação por parte de Ana Paula. Um procedimento administrativo foi instaurado. Até o momento, ela não foi indiciada no caso, não é suspeita de ter ajudado o marido e segue no cargo.

O UOL tenta contato com a defesa de Renê, mas sem retorno. Ana Paula também não se manifestou. Em ambos os casos, o espaço segue aberto.