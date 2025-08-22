Ataque ucraniano suspende fluxo de petróleo russo para Hungria e Eslováquia

KIEV/BUDAPESTE (Reuters) - O fornecimento de petróleo russo para Hungria e Eslováquia pode ficar suspenso por pelo menos cinco dias após o mais recente ataque ucraniano a uma instalação na Rússia, disseram os governos húngaro e eslovaco na sexta-feira, em uma ampliação das consequências da guerra na Ucrânia.

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques à infraestrutura de energia uma da outra nas últimas semanas, apesar da pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para chegar a um acordo para encerrar o conflito, que já está em seu quarto ano.

A União Europeia reduziu o fornecimento de energia proveniente da Rússia após a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022 e está buscando eliminar gradualmente o petróleo e o gás russos até o final de 2027.

Membros da UE, Eslováquia e Hungria se opõem à eliminação gradual, dizendo que suas economias dependem dos suprimentos russos. Os dois países também se opuseram às sanções contra a Rússia que, segundo a Ucrânia, são vitais para levar Moscou a uma paz viável.

Os governos húngaro e eslovaco escreveram para a Comissão Europeia na sexta-feira dizendo que o último ataque ucraniano pode deixá-los sem as importações de petróleo russo por pelo menos cinco dias, pedindo que ela garanta a segurança dos suprimentos.

"A realidade física e geográfica é que, sem esse gasoduto, o abastecimento seguro de nossos países simplesmente não é possível", disseram os ministros das Relações Exteriores Peter Szijjarto e Juraj Blanar em uma carta.

O ataque ucraniano na noite de quinta-feira marcou a segunda vez nesta semana que o fornecimento de petróleo russo foi cortado para Hungria e Eslováquia, depois de uma interrupção na segunda e na terça-feira.

Os militares ucranianos disseram na noite de quinta-feira que atacaram novamente a estação de bombeamento de petróleo Unecha, uma parte crítica do gasoduto russo Druzhba, com destino à Europa, afirmou o comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia na noite de quinta-feira.

Uma fonte do setor russo também disse que os suprimentos poderiam ser interrompidos por alguns dias. O Ministério da Energia da Rússia não respondeu a um pedido de comentário. Moscou tem atacado repetidamente a infraestrutura de gás da Ucrânia, atingindo os preparativos para o aquecimento de inverno da população e o combustível para as principais indústrias em ataques que, segundo ela, têm como objetivo degradar suas forças armadas.

A Ucrânia danificou várias refinarias russas visando interromper as exportações de energia russas que financiam a invasão da Rússia e criar escassez de combustível em várias regiões russas.

(Reportagem de Anastasiia Malenko e Pavel Polityuk em Kiev, Anita Komuves em Budapeste, Vera Dvorakova em Gdansk e Riham Alkousaa em Berlim)