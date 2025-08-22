Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada

Por Luc Cohen e Andrew Goudsward e Jack Queen

(Reuters) - Ghislaine Maxwell, associada do falecido financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein, disse a uma autoridade do Departamento de Justiça em julho que nunca viu o presidente Donald Trump em um "ambiente inadequado", de acordo com transcrição de depoimento divulgada nesta sexta-feira.

"Nunca presenciei o presidente em um ambiente inadequado de forma alguma", disse Maxwell, de acordo com a transcrição de seu depoimento de dois dias no mês passado ao procurador-geral adjunto Todd Blanche. "O presidente nunca foi inadequado com ninguém."

Maxwell também disse a Blanche que não tinha conhecimento de nenhuma "lista de clientes" de Epstein. As amizades de Epstein com ricos e poderosos alimentaram teorias de conspiração de que outros estavam envolvidos em seus crimes, mas ninguém além dele e de Maxwell foi acusado.

A publicação do depoimento pelo Departamento de Justiça ocorre no momento em que Trump enfrenta críticas de sua base conservadora e de democratas no Congresso sobre a decisão do Departamento de Justiça de não divulgar os arquivos da investigação sobre Epstein.

Epstein morreu por suicídio em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Ele havia se declarado inocente.

Maxwell cumpre uma sentença de 20 anos após sua condenação por tráfico sexual em 2021. A promotoria afirma que ela recrutou meninas menores de idade para Epstein abusar durante encontros que começaram como massagens e depois se transformaram em atividade sexual indesejada. Ela pediu à Suprema Corte dos EUA que anulasse sua condenação.

Trump conheceu Epstein socialmente na década de 1990 e no início dos anos 2000. Durante o julgamento de Maxwell, o piloto de longa data do financista, Lawrence Visoski, testemunhou que Trump voou várias vezes no avião particular de Epstein. Trump negou ter voado no avião.

Maxwell disse a Blanche que nunca viu Trump receber uma massagem.

"No que me diz respeito, o presidente Trump sempre foi muito cordial e gentil comigo", disse Maxwell, de acordo com a transcrição.

"E eu só quero dizer que admiro sua extraordinária conquista ao se tornar o presidente agora."

(Reportagem de Christian Martinez, Luc Cohen, Andrew Goudsward e Jack Queen)