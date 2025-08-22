Aquisição do Master permitirá acrescentar cerca de R$ 1,5 bi a resultado no quinquênio, diz BRB

O BRB informou que, com a conclusão do negócio com o Banco Master, serão acrescidos ao seu resultado nos próximos cinco anos de cerca de R$ 1,5 bilhão, permitindo chegar a mais de R$ 2,7 bilhões em 2029. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estimativa consta do plano de negócios que foi elaborado para estabelecer as diretrizes estratégicas e operacionais do novo Conglomerado Prudencial para o período.

O banco disse que o plano de negócio elaborado estima ainda um lucro líquido de R$ 1,254 bilhão este ano, R$ 1,251 bilhão em 2026, R$ 2,375 bilhões em 2027, R$ 2,639 bilhões em 2028 e R$ 2,704 bilhões em 2029.

"Cumpre destacar que o plano de negócios elaborado não deve ser interpretado como guidance por parte do BRB. As projeções financeiras nele contidas refletem premissas e estimativas internas baseadas nas condições de mercado atualmente disponíveis e em cenários macroeconômicos projetados", disse o BRB.

O banco informou, ainda, que pagará pelo Banco Master um valor equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado, definido a partir das demonstrações financeiras auditadas e ajustado pelas baixas de ativos, que é o preço de aquisição.

"A forma de pagamento será (i) 50% à vista na data de fechamento; (ii) até 50% retido em conta escrow, por um período de seis anos, para garantir eventuais indenizações previstas no Contrato de Compra e Venda; e (iii) caso o valor retido seja inferior a 50%, a diferença será paga no segundo aniversário do fechamento da Operação", disse o BRB

O banco informou também que as próximas etapas do negócio incluem aprovação pelo Banco Central, a finalização da Reorganização Societária do Banco Master e a realização de auditoria confirmatória do preço, com a devida avaliação dos ativos e passivos pelo BRB e auditoria independente no momento do fechamento.

Segundo o banco, após a aprovação será realizado o fechamento da operação, incluindo a celebração do acordo de acionistas e de acordo operacional. "Em conformidade com as melhores práticas de governança, o BRB convocará Assembleia Geral Extraordinária de acionistas para ratificar a operação."