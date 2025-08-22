Após recorde, Shell mira manter produção entre 420-450 mil barris/dia no Brasil este ano

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção da Shell no Brasil está entre 420 mil e 450 mil barris ao dia, em patamar recorde que deverá ser perseguido pela companhia neste ano, disse o CEO da petroleira no país, Cristiano Pinto da Costa, em entrevista à Reuters, nesta sexta-feira.

O executivo afirmou que a produção da petroleira está em fase de "ramp-up", apontando um avanço na comparação com os cerca de 400 mil barris/dia registrados no mesmo período do ano passado.

A Shell é a segunda produtora de petróleo do Brasil, atrás da Petrobras, sua parceira em projetos como o campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, onde mais uma plataforma do tipo FPSO entrou em operação em maio.

"Batemos recorde de produção no Brasil", disse ele, evitando falar em projeções para o ano.

"Estamos muito satisfeitos se conseguirmos manter esse patamar entre 420 e 450 mil", afirmou Costa, em evento do Lide, no Rio de Janeiro.

A produção do Brasil responde por parte importante do total global da Shell no mundo, cuja meta é de 1,4 milhão de barris de óleo equivalente até a próxima década.

A empresa está analisando a participação no leilão do pré-sal marcado para outubro deste ano, acrescentou.

"Temos times olhando para próximo leilão de outubro. Se vamos participar ou não, vamos deixar pro dia do leilão."

Ele lembrou que a Shell foi a única empresa privada que esteve em todos os certames de áreas exploratórias de petróleo e gás realizados no Brasil.

A ANP marcou para 22 de outubro o 3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Produção (OPP), onde serão ofertados sete blocos: Jaspe, Citrino, Larimar, Ônix, Itaimbezinho, Ametista e Esmeralda.

(Por Rodrigo Viga Gaier)