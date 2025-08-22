Após entrar no TikTok, Trump diz que pode estender prazo de venda, se necessário

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que tem compradores norte-americanos para o TikTok e pode estender ainda mais o prazo para que a ByteDance, sediada na China, desfaça-se dos ativos norte-americanos do aplicativo, dias após a Casa Branca se juntar à plataforma de vídeos curtos.

Trump descartou preocupações bipartidárias com a segurança do TikTok, dizendo que seu governo vai estar atento a qualquer problema. Ele afirmou que deve conversar com o presidente chinês Xi Jinping "no momento certo".

O presidente republicano tem escolhido repetidamente não cumprir o prazo após a aprovação de uma lei de 2024 que exigia que o TikTok parasse de operar até o dia 19 de janeiro deste ano. Recentemente, ele adiou o prazo para 17 de setembro.

A Casa Branca aderiu ao aplicativo na terça-feira.

"Não conversei com o presidente Xi sobre isso", disse Trump a jornalistas durante visita a uma loja de presentes da Casa Branca, do outro lado da rua da residência presidencial. "Enquanto isso, até que a complexidade das coisas se resolva, nós apenas nos estendemos um pouco mais."

"Temos compradores americanos muito importantes que querem comprar", acrescentou, sem citar nomes de pessoas ou empresas.

Questionado se estava preocupado com a privacidade ou a segurança nacional, Trump disse: "Na verdade, não estou. Acho que isso é muito superestimado... Sou fã do TikTok."

A lei do ano passado exige que a ByteDance se desfaça dos ativos do aplicativo nos EUA ou demonstre um progresso significativo em direção a uma venda. Trump optou por não aplicá-la após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Alguns parlamentares criticaram o atraso, argumentando que seu governo está desrespeitando a lei e ignorando preocupações de segurança nacional relacionadas ao controle chinês sobre o TikTok.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Andrea Shalal e Katharine Jackson)