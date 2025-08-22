Após anos no mercado, 'casa mais triste do mundo' finalmente é vendida

A "casa mais triste do mundo", no Reino Unido, foi vendida, depois de anos à espera de um comprador, segundo a revista britânica Homebuilding & Renovating.

O que aconteceu

Imobiliária confirmou a venda. A corretora de imóveis Savills disse à revista que "colocou a propriedade à venda entre janeiro e outubro de 2024" e concluiu a transação ainda naquele ano, mas a informação só veio a publico agora.

Casa perdeu valor ao longo do tempo. O preço cobrado inicialmente, em 2022, era de R$ 75 milhões. Sem sucesso na venda, o proprietário listou o imóvel novamente em 2023, por cerca de R$ 50 milhões, também sem sucesso.

Valor final foi ainda mais baixo. Quando voltou novamente ao mercado, no início de 2024, a casa foi anunciada por menos da metade do preço cobrado inicialmente: R$ 35,4 milhões.

A história por trás da 'casa mais triste do mundo'

Vista aérea da casa mais triste do mundo Imagem: Divulgação

Sonho de casal. Em 2011, Edward Short e sua esposa se planejaram para construir a casa dos seus sonhos: uma mansão de cinco quartos e seis salas, com piscina com borda infinita e uma vista de tirar o fôlego à beira de um penhasco no litoral de Devon, na Inglaterra.

Custo foi alto demais. O problema é que o custo e o tempo de construção da propriedade foram muito além do que eles imaginavam. Segundo o The Independent, a construção demorou mais de uma década e Edward chegou a acumular uma dívida correspondente a cerca de R$ 50 milhões para finalizá-la.

Separação. Para piorar a situação, o casal acabou se divorciando e a casa nunca foi habitada.

Nome veio devido a episódio de série. Em 2019, o proprietário participou do programa "Grand Designs", do Channel 4, sobre construções de imóveis. Devido às dificuldades que ele encontrou, contudo, esse episódio passou a ser conhecido como o mais triste da série, o que fez a casa ficar conhecida como 'a mais triste do mundo'.

Piscina de borda infinita da 'casa mais triste do mundo' Imagem: Divulgação/ Savills

Proprietário considera construção um "mau investimento". De acordo com o The Sun, o dono atribui a queda no valor a defeitos na entrada da casa, que estaria danificada e precisando de restauro. A reforma está nos planos de Edward, que pretende pegar um empréstimo correspondente a R$ 10 milhões com esse fim. "Se a casa for vendida pelo preço atual, eu terei perdido uma quantidade enorme de dinheiro", disse ao portal.

* Com informações de reportagem publicada em 13/06/2024.