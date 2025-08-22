A apenas 80 dias da COP30, em Belém, somente 47 dos 196 países participantes confirmaram presença e garantiram hospedagem para o evento. O dado foi divulgado hoje pela Casa Civil e pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), em meio à pressão internacional pelo alto custo da estadia na capital paraense.

O que aconteceu

39 países confirmados não foram divulgados. De acordo com o balanço apresentado após reunião com delegações estrangeiras e representantes da ONU, 39 países já reservaram acomodações pela plataforma oficial disponibilizada pelo governo federal, a maioria deles de economias em desenvolvimento. A lista de países, no entanto, não foi informada.

Outros oito optaram por negociar diretamente com hotéis. Egito, Espanha, Portugal, República Democrática do Congo, Singapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega já têm hospedagem e presença confirmada.

Segundo a SECOP, Belém conta com 53.003 leitos disponíveis atualmente. São divididos em:

Hotéis na capital e região metropolitana: 14.547 leitos

14.547 leitos Navios: 6.000 leitos

6.000 leitos Residências de temporada via imobiliárias: 10.004 leitos

10.004 leitos Airbnb: 22.452 leitos

Belém sob pressão

Países pedem retirada da COP30 de Belém. No mês passado, veio a público uma carta de países pedindo providências ao governo brasileiro diante dos preços elevados cobrados pelos hotéis locais. A ONU chegou a sugerir que o Brasil subsidiasse parte das hospedagens para nações em desenvolvimento, mas a proposta foi rejeitada.

Presidente da Áustria cancelou participação. O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que cancelou sua ida à COP30 devido aos altos custos logísticos para participar do evento. Segundo comunicado de seu gabinete, o orçamento federal "exige cortes e disciplina orçamentária de todos os órgãos públicos" e seria incompatível com os valores necessários para enviar uma delegação de negociadores ao encontro.

Presidente da COP reconhece problema. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, admitiu o problema e diz que o governo busca soluções para convencer o setor hoteleiro a oferecer valores mais baixos durante a conferência, em novembro. "Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis passaram a pedir o dobro ou triplo do valor, no caso de Belém estão pedindo mais de 10 vezes", disse, no fim de julho.