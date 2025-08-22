Peste negra: homem é diagnosticado na Califórnia após picada de pulga

Um homem da região do lago Tahoe, no condado de El Dorado, na Califórnia (EUA), foi diagnosticado com a peste negra —conhecida também como peste bubônica, informou o governo do estado ontem.

O que aconteceu

Norte-americano teria sido infectado após ser picado por uma pulga, segundo as autoridades. O paciente se recupera em casa e está recebendo cuidados médicos.

Último caso na região havia sido registrado em 2020. Sete casos de peste bubônica são registrados por ano, em média, nos EUA, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

A peste bubônica está presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas mais elevadas do condado de El Dorado. É importante que as pessoas protejam a si mesmas e seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente em caminhadas, trilhas e camping em áreas onde há presença de roedores selvagens. Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública de El Dorado.

Casos de peste bubônica não são tão raros. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), estima-se que de 1.000 a 3.000 pessoas ainda são infectadas pela doença por ano, especialmente em países como a República Democrática do Congo, Madagascar e Peru.

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela pode ser transmitida aos humanos por meio de picadas de pulgas infectadas ou por manusear um animal com a doença.

O sintoma mais comum da peste bubônica é o inchaço dos gânglios, estruturas do sistema linfático que atuam na defesa do corpo contra infecções. Há também indícios de febre, fraqueza, calafrios e dor de cabeça.

O tratamento precisa ser feito rapidamente com antibióticos. Os sinais costumam aparecer entre um e oito dias após o contato com a bactéria. A peste negra foi responsável por uma das pandemias que matou mais de 200 milhões de pessoas ao longo da história.

As autoridades norte-americanas recomendam não entrar em contato com animais selvagens, mesmo que eles estejam mortos. Uso de repelente e calças longas são recomendações, especialmente em áreas com natureza, para prevenir a picada de pulgas infectadas. Também é indicada a remoção de arbustos, lixo e madeiras próximos de casas para evitar a infestações de roedores.