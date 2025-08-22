Topo

Notícias

Peste negra: homem é diagnosticado na Califórnia após picada de pulga

A bactéria "Yersinia pestis" é a causadora da peste bubônica - Getty Images
A bactéria 'Yersinia pestis' é a causadora da peste bubônica Imagem: Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 16h33

Um homem da região do lago Tahoe, no condado de El Dorado, na Califórnia (EUA), foi diagnosticado com a peste negra —conhecida também como peste bubônica, informou o governo do estado ontem.

O que aconteceu

Norte-americano teria sido infectado após ser picado por uma pulga, segundo as autoridades. O paciente se recupera em casa e está recebendo cuidados médicos.

Último caso na região havia sido registrado em 2020. Sete casos de peste bubônica são registrados por ano, em média, nos EUA, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

A peste bubônica está presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas mais elevadas do condado de El Dorado. É importante que as pessoas protejam a si mesmas e seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente em caminhadas, trilhas e camping em áreas onde há presença de roedores selvagens. Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública de El Dorado.

Casos de peste bubônica não são tão raros. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), estima-se que de 1.000 a 3.000 pessoas ainda são infectadas pela doença por ano, especialmente em países como a República Democrática do Congo, Madagascar e Peru.

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela pode ser transmitida aos humanos por meio de picadas de pulgas infectadas ou por manusear um animal com a doença.

O sintoma mais comum da peste bubônica é o inchaço dos gânglios, estruturas do sistema linfático que atuam na defesa do corpo contra infecções. Há também indícios de febre, fraqueza, calafrios e dor de cabeça.

O tratamento precisa ser feito rapidamente com antibióticos. Os sinais costumam aparecer entre um e oito dias após o contato com a bactéria. A peste negra foi responsável por uma das pandemias que matou mais de 200 milhões de pessoas ao longo da história.

As autoridades norte-americanas recomendam não entrar em contato com animais selvagens, mesmo que eles estejam mortos. Uso de repelente e calças longas são recomendações, especialmente em áreas com natureza, para prevenir a picada de pulgas infectadas. Também é indicada a remoção de arbustos, lixo e madeiras próximos de casas para evitar a infestações de roedores.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Sakamoto: Bolsonaro poderia estar preso, quem o mantém solto é Moraes

Sem medalhões, Chile convoca seleção para enfrentar Brasil e Uruguai nas Eliminatórias

Mobilização militar dos EUA perto da Venezuela: entre a pressão e a retórica

Datagro e Milenio estruturam FIDC para financiar fornecedor de cana da Bevap

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

SRB defende revisão do Plano do Clima

ONU pede ao Brasil redução dos preços de hospedagem e aumenta tensão antes da COP30

Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

Justiça argentina investiga suposta corrupção em agência para PcDs envolvendo irmã de Milei

Associada de Epstein diz que nunca viu Trump se comportar de forma inadequada