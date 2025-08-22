Agentes do FBI fazem buscas na casa do ex-assessor de Trump John Bolton, diz fonte

Por Steve Holland e Brendan O'Brien

WASHINGTON (Reuters) - Agentes do FBI vasculharam a casa de John Bolton, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se tornou um crítico persistente, nesta sexta-feira, como parte de uma investigação de segurança nacional, disse uma fonte informada sobre o assunto.

Agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) começaram a revistar a casa dele em Bethesda, subúrbio de Washington, Maryland, às 7h, como parte de uma investigação ordenada pelo diretor do FBI, Kash Patel, de acordo com o New York Post, que noticiou a operação pela primeira vez.

"NINGUÉM está acima da lei... agentes do @FBI em missão", escreveu Patel, sem mencionar Bolton, em uma postagem no X pouco depois das 7h, que foi republicada por um porta-voz da Casa Branca.

Bolton foi embaixador dos EUA nas Nações Unidas e conselheiro de segurança nacional da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump. No entanto, desde então, ele se tornou um crítico do presidente republicano, chamando-o de inapto.

Trump tem repetidamente usado o poder presidencial contra seus supostos inimigos desde que assumiu o cargo em janeiro, seguindo sua promessa de campanha de retaliação política.

Anteriormente, o presidente retirou de Bolton a proteção do Serviço Secreto que havia sido designada depois que o Departamento de Justiça dos EUA disse que o Irã ameaçou sua vida. A Casa Branca também foi acusada de intervir indevidamente para impedir Bolton de lançar seu livro de memórias, alegando falsamente que ele continha informações confidenciais.

Representantes do FBI e da Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Um representante de Bolton não pôde ser contatado imediatamente.

(Reportagem de Steve Holland e Brendan O'Brien; reportagem adicional de Katharine Jackson)