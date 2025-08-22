Ações europeias fecham em picos de 5 meses após Powell sugerir corte de juros em setembro

Por Twesha Dikshit e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam em seu nível mais alto em mais de cinco meses nesta sexta-feira, depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, apontou para um possível corte na taxa de juros em setembro em seu discurso no simpósio de Jackson Hole.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,40%, a 561,30 pontos, ficando a menos de 1% de recordes. O índice registrou sua terceira semana de ganhos. A maioria das bolsas regionais também fechou em território positivo.

Os comentários de Powell abriram a porta para um corte na taxa de juros na reunião do Fed de 16 e 17 de setembro, mas também colocaram um forte peso nos relatórios de empregos e inflação que serão recebidos antes disso.

Operadores agora colocam uma probabilidade de quase 90% em um corte nos juros do Fed em setembro, contra cerca de 75% antes dos comentários de Powell.

"O fato de o Fed estar agora se preparando para oferecer ao mercado aquele corte de 25 pontos-base, pelo menos o que eles esperavam, está criando muita euforia", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

"Geralmente, quando o Fed é mais brando, isso é positivo para o mercado financeiro global."

As mineradoras lideraram os ganhos setoriais com uma alta de 1,6%, acompanhando o avanço dos preços do cobre, que atingiram o maior nível em uma semana após os comentários de Powell. [MET/L]

Os setores voltados para o consumidor, como os de automóveis e de viagens e lazer, subiram 1,4% e 1,3%, respectivamente.

Por outro lado, as seguradoras foram as que tiveram o pior desempenho, com queda de 0,6%.

Entretanto, o UBS disse em uma nota que permanece "neutro" em relação às ações da zona do euro, com os mercados europeus enfrentando incertezas macroeconômicas de curto prazo, ao mesmo tempo em que reduziu sua estimativa de crescimento dos lucros para a área este ano de 0% para -3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,13%, a 9.321,40 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,29%, a 24.363,09 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,40%, a 7.969,69 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,69%, a 43.310,28 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,61%, a 15.396,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,50%, a 7.980,23 pontos.