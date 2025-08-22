Topo

Acidente em ponte deixa 10 mortos na China

22/08/2025 00h13

Dez pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após a ruptura de um cabo nesta sexta-feira em uma megaponte em construção no noroeste da China, informou a imprensa estatal. 

Um vídeo exibido pelo canal estatal CCTV mostra o momento em que a seção central do arco da ponte Jianzha cedeu repentinamente e caiu nas águas do rio Amarelo. 

A ponte de Jianzha, localizada na linha Sichuan-Qinghai, é a estrutura de arco contínuo com vigas de aço de via dupla mais longa do mundo e a primeira passagem ferroviária que atravessa o rio Amarelo, o segundo mais longo da China. 

A causa do acidente foi uma falha em um cabo de aço, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

O Diário do Povo indicou que 15 trabalhadores e um diretor de projeto estavam na obra, na província de Qinghai, quando o cabo se rompeu durante a madrugada.

Centenas de socorristas foram mobilizados para a operação de busca e resgate, informou a Xinhua. 

Acidentes industriais são frequentes na China, principalmente devido às normas de segurança pouco rigorosas.

Em dezembro do ano passado, 13 pessoas desapareceram no desabamento de uma obra de construção de uma ferrovia na cidade de Shenzhen, no sul da China.

