Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

22/08/2025 17h06

Um ônibus que transportava cerca de cinquenta turistas, entre eles várias crianças, que haviam visitado as cataratas do Niágara, tombou nesta sexta-feira (22) em uma rodovia no norte do estado de Nova York, causando várias mortes e numerosos feridos, informaram as autoridades locais.

"Há vários feridos graves e, segundo acaba de anunciar a polícia do estado de Nova York, várias mortes", declarou Mark Poloncarz, membro do Executivo do condado de Erie.

Os passageiros, principalmente de nacionalidade indiana, chinesa e filipina, haviam visitado as famosas cataratas na fronteira com o Canadá e acredita-se que se dirigiam à cidade de Nova York, segundo o porta-voz da polícia estadual, James O'Callaghan.

Ao deixar a rodovia pela saída de Pembroke, a leste de Buffalo, "o veículo perdeu o controle por razões desconhecidas, foi para o canteiro central e, ao corrigir em excesso, acabou no acostamento" tombado, o que "provocou várias vítimas fatais, pessoas presas nas ferragens e feridos", acrescentou o porta-voz.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, informou em sua conta no X que suas equipes estavam coordenando com as autoridades locais o resgate e a assistência aos viajantes afetados neste "trágico" acidente de um ônibus turístico.

No ônibus viajavam 52 pessoas, incluindo o motorista.

As autoridades disponibilizaram intérpretes para ajudar os viajantes acidentados.

Muitos dos feridos foram levados a hospitais da região, segundo as autoridades locais.

