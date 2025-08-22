Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Um ônibus que transportava cerca de cinquenta turistas, entre eles várias crianças, que haviam visitado as cataratas do Niágara, tombou nesta sexta-feira (22) em uma rodovia no norte do estado de Nova York, causando várias mortes e numerosos feridos, informaram as autoridades locais.

"Há vários feridos graves e, segundo acaba de anunciar a polícia do estado de Nova York, várias mortes", declarou Mark Poloncarz, membro do Executivo do condado de Erie.

Os passageiros, principalmente de nacionalidade indiana, chinesa e filipina, haviam visitado as famosas cataratas na fronteira com o Canadá e acredita-se que se dirigiam à cidade de Nova York, segundo o porta-voz da polícia estadual, James O'Callaghan.

Ao deixar a rodovia pela saída de Pembroke, a leste de Buffalo, "o veículo perdeu o controle por razões desconhecidas, foi para o canteiro central e, ao corrigir em excesso, acabou no acostamento" tombado, o que "provocou várias vítimas fatais, pessoas presas nas ferragens e feridos", acrescentou o porta-voz.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, informou em sua conta no X que suas equipes estavam coordenando com as autoridades locais o resgate e a assistência aos viajantes afetados neste "trágico" acidente de um ônibus turístico.

No ônibus viajavam 52 pessoas, incluindo o motorista.

As autoridades disponibilizaram intérpretes para ajudar os viajantes acidentados.

Muitos dos feridos foram levados a hospitais da região, segundo as autoridades locais.

