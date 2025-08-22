Topo

9 distribuidoras contratam 815,59 MW em leilão de energia da CCEE; investimento é de R$ 5,46 bi

São Paulo

22/08/2025 16h15

Nove distribuidoras de energia elétrica contrataram 815,59 megawatts (MW) no leilão foi concluído nesta sexta-feira, 22, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A compra se deu ao preço médio de R$ 392,84 por megawatt-hora (MWh) que virão de hidrelétricas de pequeno porte. O deságio médio foi de 3,16%. O início de fornecimento será em 1º de janeiro de 2030 e o prazo de suprimento é de 20 anos.

As distribuidoras a serem atendidas serão Amazonas Energia, com 38,64% do montante negociado; Neoenergia Bahia (Coelba), com 22,63%; Enel Ceará (Coelce), com 8,93%; Light, com 8,16%; Enel São Paulo, com 7,97%; Neonergia Pernambuco (Celpe), com 6,52%; Neoenergia Cosern, com 3,06%; Energisa Paraíba e Energisa Tocantins, com 2,04% cada.

O investimento previsto nos novos empreendimentos é de R$ 5,46 bilhões, menor que o previsto pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que havia estimado a contratação de ao menos 1 gigawatt (GW), com aportes da ordem de R$ 10 bilhões.

Ao todo, foram 65 empreendimentos vencedores entre pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e usinas hidrelétricas (UHEs) menores que 50 megawatts (MW).

Entre as companhias vencedoras está a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), que venceu com a PCH Edgard de Souza, que será implantada em Santana de Parnaíba, a partir da estrutura já existente da barragem Edgard de Souza, o aporte previsto é de R$ 200 milhões.

