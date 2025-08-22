3 dicas essenciais sobre proteína para você ganhar mais massa muscular

Topo

Proteínas são essenciais para a hipertrofia
Proteínas são essenciais para a hipertrofia Imagem: Getty Images
A proteína é uma peça-chave no funcionamento do corpo humano. Ela está na carne, no ovo, no leite e nas leguminosas, como feijão, soja e grão-de-bico, e participa de várias funções vitais, como a regulação do sistema imunológico e a construção e reparação de tecidos — da pele aos músculos.

Quando você treina, os músculos sofrem microlesões que sinalizam ao corpo que é hora de reconstruí-los, mas dessa vez mais fortes e resistentes. Os tijolos usados nesse processo são os aminoácidos, vindos justamente das proteínas.

1. Quanto de proteína comer para ter hipertrofia muscular?

Vários fatores podem interferir na quantidade necessária de proteínas, como peso, idade, nível de atividade física e objetivos do treino. Mas no geral, para quem busca hipertrofia (ganho de massa muscular), força e definição, o consumo ideal varia entre 1,6 g e 2,2 g de proteína por quilo de peso corporal ao dia. Assim, alguém com 70 kg e rotina regular de treinos precisaria de 112 g a 154 g de proteínas diariamente.

É importante lembrar que esse valor não corresponde ao peso do alimento, mas à proteína dentro dele. Para ter uma ideia:

  • 100 g de peito de frango oferecem cerca de 25 g de proteína;
  • um ovo inteiro tem em torno de 6 g;
  • um copo de iogurte natural integral soma 7 g;
  • uma concha de feijão chega a 3 g.
2. Quais proteínas ingerir?

As proteínas de alto valor biológico, em especial as de origem animal como carne, ovos, leite, queijo e iogurte, têm absorção mais eficiente e fornecem todos os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho.

Mas também é possível conquistar bons resultados com fontes vegetais: soja, grão-de-bico, castanhas, tofu, ervilha, arroz, feijão, lentilha, quinoa e aveia estão entre as opções mais potentes. A diferença é que, no caso de quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, a variação é fundamental, já que poucos vegetais oferecem todos os aminoácidos essenciais em quantidades satisfatórias.

E vale o alerta: exagerar no consumo de proteína não significa mais músculos. O corpo tem um limite para absorver e metabolizar o nutriente. O excesso, em vez de aumentar a massa muscular, pode acabar sobrecarregando órgãos como rins e fígado.

Batata-doce recheada
3. Carboidrato é aliado

Para completar, não adianta pensar só em proteína. O carboidrato é indispensável para quem quer ganhar massa muscular. Ele garante o estoque de glicogênio, o combustível dos músculos, e ainda facilita a entrada dos aminoácidos nas células, o que melhora a absorção da proteína.

Além de ser a principal fonte de energia durante o exercício, sua sinergia com a proteína garante melhores resultados no treino e no crescimento muscular.

*Com informações de reportagem publicada em 14/02/2024 e 29/06/2018

