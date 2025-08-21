Topo

Zoom eleva projeções anuais com base em forte demanda por ferramentas de IA

21/08/2025 19h40

(Reuters) - O Zoom elevou suas previsões anuais para receita e lucro nesta quinta-feira, apostando nas tendências de trabalho híbrido e na integração da tecnologia de inteligência artificial em seus produtos, o que levou suas ações a subirem 4,5% no pós-mercado.

A integração da IA em toda a sua linha de produtos e a ampliação de seu portfólio de serviços ajudaram a empresa a sustentar o crescimento de sua plataforma de videoconferência, principal oferta do grupo, ao mesmo tempo em que capacitaram a empresa a entrar e escalar em novos mercados.

Em junho, a empresa apresentou o Virtual Agent 2.0, que pode concluir de forma autônoma tarefas complexas, como atualizar contas ou agendar compromissos, com a tecnologia de IA agêntica.

O Zoom também lançou uma série de novas capacidades de IA em julho, incluindo um complemento personalizado de IA chamado AI Companion, que permite que proprietários de pequenas empresas utilizem o AI Companion em plataformas de videoconferência de terceiros, como o Google Meet.

A empresa observou um rápido crescimento de usuários e assinantes durante o lockdown da pandemia, com as organizações se direcionando às plataformas de videoconferência online.

O Zoom espera agora uma receita entre US$4,83 bilhões e US$4,84 bilhões para o ano fiscal de 2026, acima de sua projeção anterior de US$4,80 bilhões a US$4,81 bilhões.

A empresa prevê um lucro anual ajustado entre US$5,81 e US$5,84 por ação, ante visão anterior de US$5,56 e US$5,59.

A faixa de previsão da empresa para a receita do terceiro trimestre, de US$1,21 bilhão a US$1,22 bilhão, ficou acima da estimativa média dos analistas, de US$1,21 bilhão, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A receita do Zoom no segundo trimestre encerrado em 31 de julho somou US$1,22 bilhão, superando as estimativas de US$1,20 bilhão. A empresa lucrou US$1,53 por ação em base ajustada no período, acima do esperado por analistas de lucro de US$1,37.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)

Notícias

