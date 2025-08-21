Zelenskiy diz que ataques noturnos revelam intenções da Rússia na guerra

Por Dan Peleschuk e Anastasiia Malenko

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que os ataques russos em grande escala durante a noite em várias partes da Ucrânia mostraram que Moscou está evitando negociações sobre o fim da guerra de mais de três anos.

A ofensiva incluiu 574 drones e 40 mísseis, disse Zelenskiy, e foi uma das maiores desde a invasão em grande escala da Rússia em seu vizinho, agora em seu quarto ano. Uma pessoa foi morta e 22 ficaram feridas nos ataques noturnos, segundo as autoridades.

Muitos alvos estavam no oeste da Ucrânia. Zelenskiy disse que um ataque com mísseis a uma empresa de eletrônicos de propriedade dos EUA era um indicador "revelador" das intenções russas em relação às iniciativas de paz lideradas pelos EUA.

Após uma enxurrada de diplomacia, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no início desta semana que havia um acordo para uma reunião bilateral entre Zelenskiy e o presidente russo, Vladimir Putin.

"Agora os sinais da Rússia são simplesmente, para ser honesto, indecentes", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo. "Eles estão tentando se afastar da necessidade de realizar reuniões. Eles não querem acabar com a guerra. Eles continuam com ataques maciços."

A maioria dos feridos durante a noite foi em um ataque à fabricante de eletrônicos Flex, de propriedade dos EUA, na região de Zakarpattia, no extremo oeste da Ucrânia, segundo as autoridades. As instalações de armazenamento foram danificadas.

"Acreditamos que foi um ataque deliberado precisamente contra a propriedade dos EUA aqui na Ucrânia, contra o investimento norte-americano", disse Zelenskiy, descrevendo a empresa como fabricante de eletrodomésticos.

"Um ataque muito revelador... no exato momento em que o mundo espera por uma resposta clara dos russos sobre seu movimento nas negociações para pôr fim à guerra", disse ele, sugerindo que o interesse da Rússia nos esforços de paz liderados pelos EUA não era sincero.

A Rússia não comentou a alegação de Zelenskiy de que seus militares atingiram deliberadamente uma instalação de propriedade dos EUA, mas Moscou nega ter como alvo civis e infraestrutura civil.

Um prefeito próximo à fábrica danificada disse que ela era de propriedade da Flex Ltd, listada nos EUA, e empregava milhares de pessoas.

Na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, o ataque matou uma pessoa, feriu outras três e danificou 26 casas, disse o governador Maksym Kozytskyi. As autoridades da região de Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, relataram danos a empresas, residências e tubulações de gás. Duas fontes do setor disseram à Reuters que uma importante instalação de bombeamento de gás havia sido atacada, sem informar o local.

A Rússia disse que Putin expressou repetidamente a disposição de se encontrar com Zelenskiy, mas que a Ucrânia estava tentando minar os esforços de Trump para resolver o conflito e que seu líder era ilegítimo.

O Ministério da Defesa em Moscou disse que havia atingido a infraestrutura ucraniana de energia e aeródromos, bem como instalações industriais militares durante a noite, e capturou outro vilarejo na linha de frente -- Oleksandro-Shultyne. A Ucrânia afirmou ter atingido uma refinaria de petróleo russa, um depósito de drones e uma base de combustível.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatórios do campo de batalha.

Trump se reuniu com Zelenskiy e Vladimir Putin na última semana em busca de uma solução diplomática para o conflito, mas reconheceu que o líder do Kremlin pode não querer um acordo. Zelenskiy pediu que Trump reaja com firmeza, caso isso se confirme.

"Se os russos não estiverem prontos, gostaríamos de ver uma reação forte dos Estados Unidos", ele disse em comentários divulgados nesta quinta-feira.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)