Workday eleva previsão para receita de assinaturas, mas perspectiva decepciona

(Reuters) - A Workday elevou sua previsão de receita de assinaturas para o ano nesta quinta-feira, mas a perspectiva em linha com o trimestre corrente levou a ação da provedora de software de recursos humanos a cair quase 4% nas negociações pós-mercado.

Os clientes da Workday usam a plataforma baseada em nuvem da empresa, que fornece aplicações para gerenciamento de serviços, incluindo recrutamento, pagamento, contabilidade e auditoria.

Mas em uma economia incerta, clientes têm reduzido seus gastos com assinaturas em plataformas como a Workday, enquanto reavaliam orçamentos e cronogramas.

A empresa também anunciou nesta quinta que comprará a Paradox, dando à Workday um conjunto de aquisição de talentos impulsionado por IA para ajudar clientes a encontrar, contratar e integrar funcionários com mais eficiência. A empresa não revelou os detalhes financeiros do acordo.

A Workday concorre com empresas como Oracle e SAP. Seus clientes incluem United Airlines, Visa e FedEx.

Para o terceiro trimestre, a Workday espera uma receita de assinatura de US$2,24 bilhões, em linha com a estimativa média dos analistas, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A empresa elevou sua previsão de receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026 a US$8,82 bilhões, em comparação com sua previsão anterior de US$8,80 bilhões.

A receita total da Workday somou US$2,35 bilhões no segundo trimestre encerrado em 31 de julho, contra uma estimativa de US$2,34 bilhões.

A receita de assinaturas subiu 14%, para US$2,17 bilhões.

