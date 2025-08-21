Walmart eleva previsão anual; foco em preços baixos atrai consumidores

(Reuters) - O Walmart elevou sua previsão de vendas e lucros para o ano fiscal nesta quinta-feira, impulsionado pela forte demanda de consumidores de todos os níveis de renda.

Os resultados mostram que a empresa continuou a se beneficiar da crescente sensibilidade aos preços entre os norte-americanos, com uma receita de US$177,4 bilhões no segundo trimestre. Em média, os analistas esperavam receita de US$176,16 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A confiança do consumidor foi debilitada devido ao medo de uma inflação mais alta, impactando o balanço de algumas redes de varejo, porém as vendas do Walmart permaneceram resistentes.

O grupo varejista espera que as vendas anuais cresçam na faixa de 3,75% a 4,75%, em comparação com sua previsão anterior de um aumento de 3% a 4%. O lucro ajustado por ação é esperado na faixa de US$2,52 a US$2,62, em comparação com sua faixa anterior de US$2,50 a US$2,60.

A rede sediada em Bentonville, Arkansas, foi impulsionada por uma estratégia online mais afiada, uma vez que mais clientes passaram a confiar nas entregas em domicílio. Suas vendas globais de comércio eletrônico aumentaram 25% durante o trimestre, e a empresa destacou que um terço das entregas das lojas levou três horas ou menos.

As vendas totais comparáveis do Walmart nos EUA aumentaram 4,6%, impulsionadas pela sólida demanda em supermercados, saúde e bem-estar, e vendas online, superando as estimativas dos analistas de um aumento de 3,8%, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Savyata Mishra, em Bengaluru, e Siddharth Cavale, em Nova York)