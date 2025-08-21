Topo

Notícias

Walmart amplia lucro no 2º trimestre fiscal, mas ganho ajustado fica abaixo do esperado

São Paulo

21/08/2025 08h49

O Walmart teve lucro líquido de US$ 7,026 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 31 de julho), 56% maior do que o ganho de US$ 4,5 bilhões apurado em período equivalente do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 21. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana subiu de US$ 0,56 para US$ 0,88.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,68, vindo abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,73, e interrompendo uma sequência de 12 trimestres de lucro acima do esperado.

A receita total do Walmart teve expansão anual de 4,8% no trimestre, a US$ 177,4 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 175,94 bilhões.

Para o ano fiscal de 2026, o Walmart elevou a projeção de lucro ajustado por ação, para uma faixa de US$ 2,52 a US$ 2,62 (a anterior era de US$ 2,50 a US$ 2,60), assim como a perspectiva de avanço das vendas líquidas, para 3,5% a 5,5% (antes, de 3% a 4%).

Às 8h25 (de Brasília), a ação do Walmart caía 2,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Pedidos de asilo no Reino Unido atingiram recorde no último ano

Imigrantes brasileiros ilegais em Portugal podem ser expulsos a partir desta quinta-feira

Auditor suspeito de liderar fraude bilionária é exonerado do cargo em SP

indiciamento de Bolsonaro e plano de fuga são notícia na imprensa mundial

Ataques russos matam uma pessoa e ferem 18 no maior ataque aéreo de agosto

Câmara dos Deputados aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais

Tarifaço dos EUA pressiona preço de pimenta-do-reino produzida no Pará

Britânica que ostenta recorde de pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

Câmara aprova PL contra adultização que endurece regras sobre uso das redes por crianças

Lula lidera em cenários de 1º turno e abre distância sobre adversários no 2º turno, mostra Genial/Quaest

Itália prende ucraniano por ataques ao gasoduto Nord Stream, dizem promotores alemães