Wall Street recua conforme investidores se preparam para discurso de Powell

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíram nesta quinta-feira, com investidores temendo comentários potencialmente duros do chair do Federal Reserve na sexta-feira, o que pode desencadear volatilidade, enquanto os resultados trimestrais da grande varejista Walmart prejudicaram o humor do mercado.

O Dow Jones caiu 0,34%, para 44.785,50 pontos. O S&P 500 perdeu 0,40%, para 6.370,17 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,34%, para 21.100,31 pontos.

Todas as atenções estão voltadas para o simpósio de Jackson Hole, onde o chair do Fed, Jerome Powell, discursará na sexta-feira. Operadores acompanharão de perto suas falas para obter pistas sobre os cortes na taxa de juros dos Estados Unidos em setembro, após a recente fraqueza do mercado de trabalho.

"Ainda temos cerca de 80% de probabilidade de que o Fed corte a taxa de juros, mas isso agora está sendo questionado. Portanto, isso está, de certa forma, sendo incorporado às previsões dos investidores", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. "Os investidores estão dizendo: 'Sabe de uma coisa? Vamos realizar alguns lucros agora mesmo'."

Operadores reduziram as apostas em um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro para 79%, de 99,9% na semana passada, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Os baixos volumes de negociação em agosto provavelmente ampliarão qualquer movimento do mercado após os comentários de Powell.

Nove dos 11 setores do S&P 500 recuaram, liderados pelo de produtos básicos de consumo, que caíram 1,18% depois que o Walmart aumentou suas vendas e lucros do ano fiscal, impulsionado pela forte demanda de compradores de todos os níveis de renda, mas não atingiu as estimativas de lucros trimestrais e sinalizou custos mais altos de tarifas. As ações da varejista caíram 4,5%.