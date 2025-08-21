Wall Street fecha em queda, puxada por tecnológicas

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira (21), ainda sob influência do enfraquecimento do setor tecnológico em um mercado cauteloso antes do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no encontro anual de banqueiros centrais mundiais em Jackson Hole.

Tanto o índice Dow Jones quanto o tecnológico Nasdaq fecharam em queda de 0,34%, enquanto o índice ampliado S&P 500 recuou 0,40%.

"Não há muita convicção no mercado hoje", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com. "Todos estão um pouco nervosos, esperando para ver o que Powell vai dizer".

O discurso do presidente do Fed está previsto para esta sexta-feira às 14h GMT (11h de Brasília) na conferência de Jackson Hole, Wyoming.

Os investidores vão acompanhar com atenção as pistas sobre a estratégia monetária preferida pela instituição americana.

A proporção de operadores que favorecem uma redução dos juros na próxima reunião do Fed, em setembro, diminuiu levemente desde a quarta-feira, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME, mas se mantém majoritária.

O rendimento dos títulos do Tesouro a dez anos subiu para 4,33% por volta das 20h10 (17h10 de Brasília), em comparação com 4,30% no fechamento de quarta-feira.

No setor empresarial, os investidores seguem observando uma relativa fragilidade nas ações de empresas de grande valor de mercado, especialmente no setor tecnológico, segundo a O'Hare.

A Apple fechou em queda de 0,49%, a 224,90 dólares; a Nvidia perdeu 0,24%, a 174,98 dólares; e a Meta (Facebook, Instagram) recuou 1,15%, a 739,10 dólares.

A fabricante americana de aviões Boeing fechou no vermelho (-0,51%, a 224,46 dólares). As ações tinham subido no começo a sessão, após a publicação de informes pela imprensa indicando que o grupo estava em diálogos com autoridades chinesas sobre um pedido de até 500 aviões.

© Agence France-Presse