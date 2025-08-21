Wall Street cai com foco em Jackson Hole; Walmart cai

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira, com os investidores aguardando pistas sobre a política monetária em uma conferência do Federal Reserve em Jackson Hole, enquanto os resultados trimestrais do Walmart pouco contribuíam para melhorar o sentimento.

O Walmart elevou suas vendas e lucro do ano fiscal, impulsionado pela forte demanda de compradores de todos os níveis de renda, mas não atendeu às expectativas de lucros trimestrais e sinalizou custos mais altos decorrentes de tarifas.

As ações da varejista caíam 4,3% e pressionavam o setor de bens de consumo básicos, que recuava 0,9%.

Os "resultados foram, na verdade, muito bons... Acho apenas que eles estão caindo em um mercado que assumiu um tom de risco esta semana", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

Balanços de outros varejistas, como Target e Home Depot, apresentaram um quadro misto nesta semana, enquanto as ações relacionadas à tecnologia, como Meta, Amazon.com e Advanced Micro Devices, caíram acentuadamente.

A liquidação sinalizou o receio dos investidores de que as ações, que subiram muito desde as mínimas de abril, estejam agora supervalorizadas, enquanto a crescente interferência de Washington no setor também gerou alarme.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,27%, para 44.817,87 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,22%, a 6.381,80 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,23%, para 21.124,77 pontos.

Os investidores agora estão concentrados no simpósio anual do Fed, onde o chair Jerome Powell falará na sexta-feira. Eles estão procurando qualquer comentário de Powell que sinalize um corte na taxa de juros em setembro, após a recente fraqueza do mercado de trabalho.

"Os investidores estão buscando garantias de Powell de que um corte na taxa de juros é provável na reunião de setembro, a fim de ajudar a evitar qualquer enfraquecimento adicional do mercado de trabalho", disse Rick Gardner, diretor de investimentos da RGA Investments.