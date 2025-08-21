Topo

Wall St abre em baixa enquanto investidores aguardam conferência do Fed; Walmart cai

21/08/2025 10h44

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quinta-feira, com os investidores cautelosos antes da conferência de três dias do Federal Reserve em Jackson Hole, enquanto os resultados trimestrais do Walmart pouco contribuíam para melhorar o sentimento.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,29% na abertura, para 44.808,21 pontos. O S&P 500 recuava 0,23%, a 6.380,83 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,28%, para 21.112,523 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)

