Voto impresso avança no Senado; ele pode valer nas eleições de 2026?

A proposta de voto impresso avançou no Senado ontem, mas a implementação desse modelo nas eleições de 2026 é considerada improvável.

O que aconteceu

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou o voto impresso por 14 votos a 12. A mudança foi incorporada ao projeto de reforma do Código Eleitoral por meio de uma emenda apresentada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário. No entanto, especialistas ouvidos pelo UOL avaliam que as chances são remotas. "Tem a questão da falta de apoio, de tempo e ainda há o aspecto operacional. Seria inexequível", afirma Guilherme Barcelos, especialista em direito eleitoral.

Depois, o projeto voltaria para a Câmara. A Casa já aprovou a reforma eleitoral em 2021, mas como os senadores fizeram mudanças significativas, o texto teria de retornar para revisão dos deputados. Só depois disso a proposta segue para sanção ou veto do presidente Lula (PT).

O Congresso teria que correr contra o tempo. As mudanças no processo eleitoral só valem para as eleições de 2026 se forem aprovadas até 3 de outubro deste ano, conforme previsto no artigo 16 da Constituição.

"Não consigo ver qualquer possibilidade de aprovação, é um requentamento de pauta", diz Fernando Neisser, professor de direito eleitoral da FGV-SP. Ele avalia que, mesmo que a mudança fosse aprovada, questões orçamentárias e operacionais impedem que TSE (Tribunal Superior Eleitoral) implemente o novo sistema de votação até outubro de 2026.

Proposta já foi rejeitada antes. Em agosto de 2021, mesmo com amplo apoio de parlamentares bolsonaristas e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a PEC do voto impresso não teve votos suficientes na Câmara dos Deputados. O texto teve o apoio de 229 deputados, mas eram necessários no mínimo 308.

O STF já considerou o voto impresso inconstitucional duas vezes. Em 2020, a Corte decidiu por unanimidade que a impressão colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto. A medida também já havia sido derrubada em julgamento em 2013. Para Fernando Neisser, a proposta que está no Senado também é inconstitucional.

Entenda o projeto

Segundo a proposta aprovada hoje, a urna eletrônica imprimirá os votos como forma de conferência. O registro de cada voto seria depositado em papel, de forma automática e sem contato manual do eleitor, "em local previamente lacrado".

A inclusão do voto impresso na reforma eleitoral contrariou a orientação do relator, Marcelo Castro (PP-PI). Ele havia rejeitado a medida sob argumento de que a segurança da urna eletrônica, que tem sido utilizada desde 1996, é amplamente reconhecida.

O texto segue para o plenário em regime de urgência. Sendo assim, não precisa passar por análise de outras comissões. Ainda não há data para votação.

Relator disse não acreditar que a medida tenha votos para ser aprovada em plenário. Caso seja, ele ponderou que a questão pode acabar judicializada. "Foi o mesmíssimo texto que já foi aprovado em 2015 no Congresso Nacional e que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Quero crer que estamos incorrendo em uma inconstitucionalidade pela segunda vez", declarou.