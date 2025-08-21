Topo

Notícias

Votação de PL que veda descontos em benefícios do INSS é adiada

Brasília

21/08/2025 13h34

A votação do projeto de lei que veda descontos associativos em benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foi adiada por falta de acordo. O texto pode ser discutido na próxima terça-feira, 26, a depender das negociações entre o governo e o relator, o deputado federal Danilo Forte (União-CE).

Segundo interlocutores do relator, há questionamentos acerca da vedação completa aos descontos associativos em folha - cerne do projeto -, além de discordância sobre a proposta de transferir para o Conselho Monetário Nacional (CMN) a atribuição de dar o aval para descontos relacionados ao consignado.

Governistas também questionam trecho do projeto que trata do ressarcimento pelo INSS de descontos indevidos caso a devolução não seja feita pelas entidades em 30 dias.

