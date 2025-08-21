Só hoje: vestido, jaqueta, bolsa e mais peças Hering saem a partir de R$ 18

A Hering realiza hoje mais uma ação com descontos exclusivos em um dos seus sites: é o Dia do Outlet, evento com ofertas que acontece todos os meses no dia 21.

O Guia de Compras UOL preparou uma lista especial com produtos com ótimo custo-benefício. A lista inclui jaqueta puffer, vestidos, pijama, jardineira e entre outras roupas. Os descontos vão até 77%, com itens custando a partir de R$ 17,99.

Todas as peças selecionadas são válidas para o cupom de desconto "DIADOOUTLET". Ele deve ser inserido no carrinho de compras durante a finalização do processo:

