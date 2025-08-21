Topo

Veranico em SP: temperaturas sobem e devem passar dos 30°C

São Paulo

21/08/2025 09h28

Diversas cidades brasileiras estão registrando aumento de temperaturas nesta semana durante o período de veranico, de acordo com a Climatempo. No interior paulista os termômetros devem permanecer em elevação. Na capital, a máxima deve atingir os 31ºC nesta sexta-feira, 22. Não há previsão de chuva ao menos até segunda-feira, 25. Em algumas cidades do interior, como Campinas, a expectativa é de calor ao menos até o início da próxima semana.

Período veranico

O País entrou em um período de veranico em áreas do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do País. É um período de tempo seco e quente que ocorre durante o outono e inverno em regiões onde essas estações são tipicamente mais frias.

"Temperaturas entre 38°C e 40°C voltam a ser observadas em muitas áreas do Centro-Oeste, do Norte e do interior do Nordeste. Porém, a Climatempo prevê que o calor aumente também esta semana no Estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste do Paraná, onde as temperaturas poderão até superar um pouco a marca dos 35°C", alerta a Climatempo.

Esse período é chamado de veranico - é o terceiro deste ano, segundo a Climatempo. Ele começou na quarta-feira, 20, e pode se estender em algumas localidades do País até a próxima segunda-feira, quando começa a perder a intensidade.

O meteorologista da Climatempo Guilherme Borges explica que há diferenças entre onda de calor e veranico. "Geralmente a onda de calor tem uma elevação das temperaturas mínimas e máximas. Já no veranico, o aumento das temperaturas é mais pronunciado no período da tarde", afirma ele. Ou seja, as madrugadas e manhãs ainda permanecem mais frias.

Veja a previsão para a cidade de SP nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Quinta-feira: entre 16ºC e 27ºC;

. Sexta-feira: entre 17ºC e 31ºC;

. Sábado: entre 20ºC e 30ºC;

. Domingo: entre 15ºC e 20ºC;

. Segunda-feira: entre 15ºC e 22ºC.

Veranico em SP: temperaturas sobem e devem passar dos 30°C

