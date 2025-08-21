Vendas de moradias usadas nos EUA têm alta inesperada em julho

Por Dan Burns

(Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos cresceram de forma inesperada em julho, mas o ritmo de vendas continua lento em meio a problemas de acessibilidade para os compradores, em meio aos altos preços das casas e às altas taxas de hipoteca.

As vendas subiram 2,0% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,01 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas ficariam essencialmente inalteradas em relação a junho, em 3,92 milhões de unidades. As vendas cresceram 0,8% na base anual.

O economista-chefe da NAR, Lawrence Yun, viu os dados como uma sugestão de que algum alívio nos fatores que têm pesado sobre as vendas de moradias - custos de empréstimo e preços altos e estoque limitado - pode estar próximo.

O ritmo de vendas nos últimos dois anos foi, em média, de cerca de 4 milhões de unidades por mês, uma taxa mais fraca do que a observada até mesmo durante a recessão de 2007 a 2009, que foi desencadeada por um colapso no mercado imobiliário.

A taxa média da hipoteca de 30 anos caiu recentemente para o nível mais baixo desde o ano passado, para 6,58%, de acordo com dados da Freddie Mac, mas as taxas permanecem consideravelmente mais altas do que eram no período da pandemia da Covid-19.

Com a ampla expectativa de que o Federal Reserve retome as reduções da taxa de juros no próximo mês, Yun disse que as taxas hipotecárias podem ter espaço para cair ainda mais nos próximos meses.

"A melhoria leve na acessibilidade das moradias está aumentando as vendas", disse Yun em um comunicado.

"O crescimento dos salários está agora superando confortavelmente o crescimento dos preços das moradias, e os compradores têm mais opções."

(Reportagem de Dan Burns)